Haberler » Güncel » Haber

Bakan Turhan AB Komisyoneri'ne sergide beğendiği resmi hediye etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Edirne'ye temel atma töreni için gelen AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc'a, gezdiği sergide beğendiği resmi hediye etti.

25.09.2019 14:46Bakan Turhan AB Komisyoneri'ne sergide beğendiği resmi hediye etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Edirne'ye temel atma töreni için gelen AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc'a, gezdiği sergide beğendiği resmi hediye etti.
Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni programı öncesi Bakan Turhan, AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Edirne Valisi Ekrem Canalp törenin gerçekleşeceği Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin koridorunda öğrenciler tarafından yapılan resim ve heykellerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Bulc, sergiyi gezerken sarı ve siyah ile çalışılmış, içerisinde gözler ve çeşitli figürler bulunan resmi çok beğendiğini söyledi.
Bunun üzerine resmi çizen Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Cihan Atıcı ile iletişime geçildi.
Öğrencinin de onayı alınarak resim tören sonunda Bakan Turhan ve öğrenci Atıcı tarafından Bulc'a armağan edildi.
Cihan Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resimde gündelik yaşamı çalıştığını anlatarak, "Resmimin beğenilmesinden yana mutlu oldum, hem kendi adıma hem de üniversitem adına." dedi.

Avrupa Birliği, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 KMÜ'de Gıda Biyoteknolojisi Sempozyumu başladı
15:56 Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, okul inşaatlarını yerinde inceledi
15:56 Şehit Gür ve Kozak anısına aşure hayrı
15:56 Hatay'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor
15:55 "Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"
15:55 Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde ilk dersi Kurucu Rektör Nihat Hatipoğlu verdi
15:55 Balık kılçığı hastanelik etti