Bakan Turhan, Aksaray'da fidanları toprakla buluşturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Aksaray 'da gerçekleştirilen fidan dikimi törenine katıldı.Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen kampanya çerçevesinde Ankara-Kırşehir-Aksaray-Niğde otoyolu Alayhan Kavşağı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, yap işlet devret yöntemiyle yapılan bu otoyolda çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.Projeyi seneye hizmete alacaklarını ifade eden Turhan, şunları söyledi:"Yani normal süresinden bir yıl önce. 330 kilometrelik dev bir proje. 1,5 milyar avro yatırım bedeli var. Bu projemiz hizmete girdiğinde Ankara-Adana arası 30 kilometre kısalmış olacak. Ülkemizin her köşesinde yaptığımız hizmetlerle mesafeleri kısaltmaya, zoru kolay kılmaya, yüzleri güldürmeye devam ediyoruz. Bugün ülkemiz genelinde yürütülen 11 milyon fidan dikimi seferberliğine Aksaray'da 90 bin fidanla katılıyoruz. Bakanlık olarak biz de Ankara-Niğde otoyolu güzergahı üzerinde 2,5 milyon ağaç dikerek katkı verdik. Sadece yol yapmıyoruz, tabiata can suyu da veriyoruz. Çünkü yeşil ve canlı bir tabiatın gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli mirasımız olduğunun bilincindeyiz. Tüm plan ve projelere bu hassasiyetle yaklaşıyor, tabiatın korunmasına da özel önlem veriyoruz."Turhan, bu manada inşa alanlarında her türlü çevre temizliği önlemlerini aldıklarını, zorunlu nedenlerle kesilen her ağacın yerine kat kat ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.Program, konuşmaların ardından Bakan Turhan ve beraberindekilerin ağaç dikmesiyle son buldu.