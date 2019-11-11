Haberler » Güncel » Bakan Turhan, Aksaray'da fidanları toprakla buluşturdu - Haber

Bakan Turhan, Aksaray'da fidanları toprakla buluşturdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Aksaray'da gerçekleştirilen fidan dikimi törenine katıldı.

11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 'da gerçekleştirilen fidan dikimi törenine katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen kampanya çerçevesinde Ankara-Kırşehir-Aksaray- otoyolu Alayhan Kavşağı'nda düzenlenen törene katılan Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, yap işlet devret yöntemiyle yapılan bu otoyolda çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti.
Projeyi seneye hizmete alacaklarını ifade eden Turhan, şunları söyledi:
"Yani normal süresinden bir yıl önce. 330 kilometrelik dev bir proje. 1,5 milyar avro yatırım bedeli var. Bu projemiz hizmete girdiğinde Ankara-Adana arası 30 kilometre kısalmış olacak. Ülkemizin her köşesinde yaptığımız hizmetlerle mesafeleri kısaltmaya, zoru kolay kılmaya, yüzleri güldürmeye devam ediyoruz. Bugün ülkemiz genelinde yürütülen 11 milyon fidan dikimi seferberliğine Aksaray'da 90 bin fidanla katılıyoruz. Bakanlık olarak biz de Ankara-Niğde otoyolu güzergahı üzerinde 2,5 milyon ağaç dikerek katkı verdik. Sadece yol yapmıyoruz, tabiata can suyu da veriyoruz. Çünkü yeşil ve canlı bir tabiatın gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli mirasımız olduğunun bilincindeyiz. Tüm plan ve projelere bu hassasiyetle yaklaşıyor, tabiatın korunmasına da özel önlem veriyoruz."
Turhan, bu manada inşa alanlarında her türlü çevre temizliği önlemlerini aldıklarını, zorunlu nedenlerle kesilen her ağacın yerine kat kat ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Program, konuşmaların ardından Bakan Turhan ve beraberindekilerin ağaç dikmesiyle son buldu.
Bakan Turhan, Aksaray'da fidanları toprakla buluşturdu

Aksaray, Ankara, Niğde, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 Burdur'da 213 bin fidan dikildi
15:57 Akhisar Belediyesi ve kaymakamlığının desteğiyle 27 bin fidan toprakla buluştu
15:57 Osmangazi'de Disleksi Semineri
15:57 Aydın Büyükşehir Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı
16:02 Keçiören'de öğrenciler 2 bin fidanla "Geleceğe Nefes" oldu
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
15:11 Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
14:59 İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi: Basın açıklamamızı okuduğunda teşekkür edecektir
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:03:34