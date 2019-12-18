Haberler » Politika » Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi - Haberler

Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattında incelemelerde bulundu.

18.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:23Bakan Turhan, Ankara-Sivas YHT hattını inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara- Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattında incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı içinde yer alan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tiren (YHT) hattını yerinde incelemek üzere Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesini ziyaret etti. İnşaat alanındaki çalışmaları değerlendiren Bakan Turhan saha imalatlarını yerinde inceledikten sonra buradaki ray hattına ilk kaynak atıldı. Bakan Turhan'a incelemeleri sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve yetkililer eşlik etti.

Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi. - KIRIKKALE

Ankara, Sivas, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:00 İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı - Haberler
18:57 Brexit sonrası İngiliz mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi - Haberler
18:56 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
18:52 Isparta'da 4 kişiye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Haberler
18:51 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor (2) - Haberler
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Haberler
18:00 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haberler
17:26 Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı - Haberler
17:23 Azil oylaması öncesi Trump'tan zehir zemberek sözler - Haberler
17:13 Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti - Haberler
18.12.2019 19:02:23