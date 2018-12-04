- Bakan Turhan 'Bakutel-2018' Fuarı'nda Türkiye
ulusal standını ziyaret etti
BAKÜ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'Bakutel-2018' Fuarı'nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü
'de bu sene 24'ncüsü düzenlenen 'Bakutel-2018' Fuarı'nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti.Türk şirketlerinin bulunduğu Türkiye ulusal standını ziyaret eden Aliyev ve Bakan Turhan, görevlilerden bilgi aldı.Bakan Turhan Bakü temaslarını tamamladıktan sonra yarın Azerbaycan'da ayrılacak.'Bakutel-2018' fuarı 7 Aralık
'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Mehmet Cahit Turhan,Azerbaycan,Türkiye
04 Aralık 2018 Salı 17:25