Bakan Turhan 'Bakutel-2018' Fuarı'nda Türkiye Ulusal Standını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Bakutel-2018' Fuarı'nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti.<br><br>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başkent Bakü'de bu sene 24'ncüsü düzenlenen 'Bakutel-2018' Fuarı'nda Türkiye ulusal standını ziyaret etti.<br><br>Türk şirketlerinin bulunduğu Türkiye ulusal standını ziyaret eden Aliyev ve Bakan Turhan, görevlilerden bilgi aldı.<br><br>Bakan Turhan Bakü temaslarını tamamladıktan sonra yarın Azerbaycan'da ayrılacak.<br><br>'Bakutel-2018' fuarı 7 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - BAKÜ