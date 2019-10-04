Haberler » genel » Haber

Bakan Turhan: "Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız"

Bakan Turhan: "Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız"KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri'deki yatırımlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız" dedi.

04.10.2019 00:58
Bakan Turhan: "Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız"
KAYSERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri'deki yatırımlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Kayseri Havaalanı'nda verilen brifingin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, Kayseri'de devam eden yatırımlara ilişkin olarak, şunları söyledi:
"Bugün Kayseri'de Milli Savunma Bakanımızla beraberiz. Kayseri Havaalanı ile ilgili olarak, Kayseri'nin şehir içi ulaşımıyla ilgili olarak, hızlı tren projesiyle ilgili olarak, karayolları projeleriyle ilgili olarak ilgili yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Bizde Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede tesis etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hızlı trenle ilgili olarak net bir tarih yok. İhale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp bittiğinde ihalesini yapmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimiz 2023."
Kayseri Havaalanının genişlemesi konusunda sorulan bir soruya Bakan Turhan, "Onunla ilgili de arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Havaalanımıza yeni bir pist yapma konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Onu da önümüzdeki önümüzdeki günlerde inşallah başlatacağız. Boğazköprü'deki çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu yıl sonunda orayı da trafiğe açmaktır. Belsin-Şehir Hastanesi tramvay hattını sayın Cumhurbaşkanımız yatırım programına alınması konusunda gerekli onayı verdi. Bizde önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız. Hızlı bir şekilde inşallah onu da tamamlayacağız. Biz ihtiyaçları tespit eder, gereğini yaparız" diye cevap verdi.
Bakan Turhan:

Mehmet Cahit Turhan, Hulusi Akar, Kayseri, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
02:01 İnşaat Mühendisi Emre Kaya: "(Arnavutköy'deki minare yıkımı)8 parça halinde yıkılacak, 2 gün...
01:41 Çocuklara milli değerlerini öğretecek proje Eskişehir'de hayata geçiyor
01:38 Kızını teröristlerin elinden kurtarmak için 1 buçuk yaşındaki çocuğu ile eyleme katıldı
01:36 Sivas'ın avcı kedileri avladıkları yılanlarla besleniyor
01:33 Uyuşturucu bağımlısı olan gencin tüyler ürperten itirafları
01:28 Türkiye kıyılarında 'İstilacı Balon Balığı' tehlikesi
01:25 Bu elmaların geliri öğrencilere burs olacak