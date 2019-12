Bakan Turhan: "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, birlik ve beraberliğin mahallede, evin içinde, sokakta ve şehirde başladığını belirterek, "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim. Bunlar terör yönüyle olabilir, ideolojik olabilir, sivil toplum örgütleriyle olabilir. Hatta ve hatta günümüzde siyasi sahada da hızlı şekilde cereyan ediyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bütün dünyadaki mazlumlar bizden medet bekliyor." dedi.Bakan Turhan, Çankırı Kenbağ mevkisindeki çevre yolu inşaatını inceledikten sonra Valiliği ziyaret etti.Vali Hamdi Bilge Aktaş tarafından karşılanan Turhan, valilik şeref defterini imzaladı.Çankırı Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile görüşen Turhan, kent hakkında bilgi aldı.Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giden Turhan, il başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesine çıktığı günden beri halkın derdiyle dertlenen, sorunları çözmek için gece gündüz koşturan bir lider olduğunu söyledi.Dünyada birçok hadisenin hızlı şekilde cereyan ettiğini anlatan Turhan, "Dünyayı yeniden dizayn etmek isteyen güçler tarafından özellikle bu bölgede dizayn etme çalışmaları sürdürülüyor. Türkiye olarak, Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu topraklarda, bu coğrafyada alınan kararların verilmesinde etkin bir güç olduğumuzu, etkin rol aldığımızı her noktada, her aşamada, her masada Cumhurbaşkanımız dile getiriyor." diye konuştu.Dünyada geçmişte olduğu gibi talimatları yerine getiren bir Türkiye bulunmadığına işaret eden Turhan, "Bir taraftan istikbal mücadelesi verirken, istiklalimizi tehdit eden güçlere karşı da azim ve gayrette topyekün mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın, tarihimize, köklerine yakışır şekilde bugünlerden alıp gelecekteki nesillere güçlü bir Türkiye bırakmanın mücadelesi içindeyiz. Bu, öncelikle birlikle, dirlik ve dirayetimizi sağlamakla olur." ifadesini kullandı.Bakan Turhan, Türkiye'de birlik ve beraberlik olursa dışarıya karşı da güçlü durulabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Birlik ve beraberlik mahallede, hatta evin içinde, sokakta, şehirde başlar. Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim. Bunlar terör yönüyle olabilir, ideolojik olabilir, sivil toplum örgütleriyle olabilir. Hatta ve hatta günümüzde siyasi sahada da hızlı şekilde cereyan ediyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bütün dünyadaki mazlumlar bizden medet bekliyor."Dünyada en çok ezilen kesimin Müslüman coğrafyası olduğuna dikkati çeken Turhan, "İslam coğrafyası kan ağlıyor, Türk dünyası kan ağlıyor. Bunların hepsinin medet umduğu, beklentisi Türkiye Cumhuriyeti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan. Liderimize sahip çıkalım. Liderimiz başta güçlü olduğu müddetçe, biz kendisini güçlü hissettirdiğimiz müddetçe o bizim de milletimizin de medeniyetimizin de inşallah hakkını hukukunu bugüne kadar korudu, korumaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.