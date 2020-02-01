Bakan Turhan: "Böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Son 10 yılda deprem afetleri için yapılan yardım miktarının 100 milyar liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bunun için böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım." dedi.

Yapım çalışmaları devam eden Salarha Tüneli'nde incelemelerde bulunan Bakan Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere il genelinde toplanan yardımların gönderilmesi için düzenlenen törene katıldı.

Depremin ardından 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve binin üzerinde kişinin yaralandığını anımsatan Turhan, afetin ardından bir saat sonra Elazığ Valiliği, AFAD ve Kızılayın vatandaşlara yardım dağıtmaya başladığını vurguladı.

Devletin bu konudaki imkan ve kabiliyetinin güçlü olduğuna dikkati çeken Turhan, "Zaman zaman deprem, sel, yangın afetleriyle insanlarımız mağdur oluyor. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyetleriyle, yardım ekipleriyle bunlara müdahale ediyor. Burada da aynı hadiseyi yaşadık. Türkiye tek yürek oldu." ifadesini kullandı.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile depremin yaşandığı illerde bulunduklarını hatırlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Burada yaşanan hadiseyi yerinde gördük, inceledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın orada bulunması, Afrika seyahati öncesinde buraya gitmesi milletimizde moral ve motivasyon bakımından, özellikle afete maruz kalan insanlar tarafından çok büyük bir güç ve destekti. Burada gerek Valiliğimiz, gerekse buraya anında intikal eden İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız depremdeki afet yönetimini idare etti. Afet anında ve afeti geçiştirme süresinde 67 saat içerisinde bütün enkaz arama kurtarma çalışmaları tamamlandı."

Afetin yaralarının sarılması için çalışmaların devam ettiğine değinen Bakan Turhan, daimi barınma alanlarının yapılacağı yerlerin tespitiyle ilgili tüm hazırlıkların da yapıldığını söyledi.

-"Devlet ve hükümet olarak milletimize karşı olan görevimizi yerine getiriyoruz"

Turhan, Türk milletinin böylesine zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi iyi bildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ecdadımızdan böyle gördük evladımıza da bu kültürü ve anlayışı inşallah miras olarak bırakacağız. Yalnız bu afeti siyasete çevirmek isteyenlere söyleyecek sözlerimiz var. Biz hükümet olarak bu afetlerde depremler için toplanan vergiler ve yardımların kat be kat üzerinde devletimizin bütçesinden yardım yapıyoruz, destek sağlıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız genişletilmiş il başkanları toplantısında bu rakamları ifade ettiler. Van'a 25 milyar liralık yatırım yaptık. Son 10 yılda deprem afetleri için yapılan yardım miktarı 100 milyar liranın üzerinde. Böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım. Bunları siyaset üstü milletimizin mağduriyetinden faydalanarak, siyasi nema olarak kullanmamamız lazım. Biz de kullanmıyoruz. Devlet ve hükümet olarak milletimize karşı olan görevimizi yerine getiriyoruz. Burada övünmek yok. Herhangi bir şekilde milletimizin parasıyla yaptığımız yardımları milletin başına kalkmıyoruz, bu bizim görevimiz."

Bakan Turhan, Rize'den deprem bölgesine gönderilecek yardım malzemelerine desteklerini gösteren vatandaşlara da teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA