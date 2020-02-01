Bakan Turhan: Bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım (2)

ARTVİN HAVALİMANINI İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Salarha Tüneli inşaat çalışmalarının ardından, Rize 'de deniz dolgusu üzerine yapımı süren Rize- Artvin Havalimanı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledi. Çalışmaların sürdüğü havalimanının yılsonu hizmete açılacağını kaydeden Bakan Turhan, "Artvin- Rize Havalimanımız Ordu- Giresun Havalimanından sonra deniz üzerinde inşa ettiğimiz ikinci havalimanımız. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu havalimanımızı da inşallah bu yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Havalimanımızın hizmete girmesi ile birlikte özellikle Rize, Artvin, Ardahan gibi hatta Trabzon'un doğu bölgesinde bulunan ilçelerinde, Erzurum'un kuzey yerleşimlerinde bulunan vatandaşlarımız bu havalimanından faydalanmış olacaklar. Burası 3 bin metre pist boyu, 60 metre pist genişliği ile tüm uçakların iniş ve kalkış yapabileceği bir havalimanı olacaktır" dedi.