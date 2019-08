Bakan Turhan: "Bu millete kimse fiske vuramayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Siyaset sahnesine çıktığı günden bugüne kadar ülkemizde ekonomik büyüklük, altyapı, sanayi, tarım, ticaret, sağlık, eğitim, turizm her alanda, her sektörde birçok hizmetler yapıldı, yapılmaya devam ediyor ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah çünkü kendini bu millete adamış bir devlet adamı, milletin adamı, Allah'ın adamı önümüzde olduğu müddetçe bu millete kimse fiske vuramayacak." dedi.

Bakan Turhan, Atatürk Alanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehadet mertebesine erişen polis memuru Akın Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır, tüm Türk milletine başsağlığı diledi.

Bu vatanı kendilerine bırakan tüm şehitlere minnet ve rahmet duygularını ileten Turhan, "Bizim bu topraklarda istiklal mücadelemiz bin yıldan fazladır sürüyor ve bu topraklarda var olduğumuz müddetçe ilelebet de devam edecek. Buna kimse engel olamayacak. Bir yandan istiklal mücadelemiz devam ederken, güvenlik güçlerimiz sınırlarımızda, yurt içinde canını feda edercesine cansiparane bu mücadeleyi verirken bir yandan da istikbal mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'de başlatılan hizmet siyasetinin hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Siyaset sahnesine çıktığı günden bugüne kadar ülkemizde ekonomik büyüklük, altyapı, sanayi, tarım, ticaret, sağlık, eğitim, turizm her alanda, her sektörde birçok hizmetler yapıldı, yapılmaya devam ediyor ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah çünkü kendini bu millete adamış bir devlet adamı, milletin adamı, Allah'ın adamı önümüzde olduğu müddetçe bu millete kimse fiske vuramayacak."

Trabzon'un, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu vurgulayan Turhan, şunları söyledi:

"Dünyanın en güzel coğrafyası. Allah bize bu coğrafyayı, bu memleketi ikram etmiş, bahşetmiş, biz de bunun kıymetini bileceğiz, bunun nimetinden faydalanacağız, değil mi? Nasıl olacak? İşte bu hizmetleri yaparak hem kendi insanımız için hem de memleketimize, Trabzon'umuza yurt içinden, yurt dışından gelen insanların rahat bir şekilde yaşayıp buralara gelip yeyip içip gezip bu güzelliklerden faydalanırken bizim de esnafımız, tüccarımız bundan faydalanacak."

Turhan, bugün birçok eserin açılışını yaptıklarına değinerek, "Trabzon'umuz için çok önemli bir altyapı olan Kanuni Bulvarı var, çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Bugün de Kanuni Bulvarı'mızın daha önce hizmete açtığımız Yıldızlı Kavşağı, Akyazı Kavşağı'na ilave olarak Akyazı Kavşağı ile Uğurlu Kavşağı arasındaki 3,7 kilometrelik 2x3 şeritlik yolu Trabzon'umuzun hizmetine veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Allah'tan, milletten razı olmasını niyaz eden Bakan Turhan, meydanları dolduran hemşehrilerine de teşekkür etti.

Kaynak: AA