Bakan Turhan: "Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda düzenlenen "Geleneksel Ulaştırma Muhabirleri" toplantısında 2019 yılında yapılan çalışmalar ve 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan yatırımların Türkiye için öneminden bahseden Turhan, ülkenin gelişmesi için yatırım, ticaret ve ulaşım zincirinin sağlıklı bir biçimde çalışması gerekliliğine vurgu yaptı. Bakan Turhan, "İnsanımıza bulunduğu yerde ulaşamıyorsak, onun ayağına gidemiyorsak, insanları orada tutamayız. Bunu da kınayamayız. Yurdun her tarafında aynı seviyede ulaşım ve haberleşme altyapısını sağlamak, zenginlik merkezlerini Türkiye'nin her tarafına yaymak mecburiyetindeyiz. Bu da ancak gelişmiş ulaşım altyapısıyla olur. Bu anlamda entegre ulaşım sistemlerini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak Bakanlığımızın temel vazifelerinin başında geliyor. Bu nedenledir ki bugüne kadar gerek ulaştırma politikalarında ve gerekse mevzuatta yapılan çalışmalarımız, günü kurtarmanın dışında köklü bir reform niteliği taşıyan çalışmalar oldu" ifadelerini kullandı.Ulaştırma altyapı yatırımlarının yapısı gereği uzun süreçleri olan yatırımlar olduğunu vurgulayan Turhan, yatırımların yıllık bazda değerlendirilmesinin zor olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "2003 yılından bu yana kamu-özel ortaklığı projeleri ile birlikte 776,6 milyar lira yatırım yaparak birçok projeyi hayata geçirdiğimizi belirtmek isterim. Yatırım harcamalarının önemli bir bölümünü ise bu süreçte karayolları yatırımları oluşturmuştur. Ulaştırma, fiziki olarak çeşitli zorlukları olan, sürprizlere açık projelerin bulunduğu ve çok yüksek finansman ihtiyacı da olan bir sektördür. Ancak yatırımların da hızla tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi bizim için son derece önemli. Bu nedenle bu süreçte yatırımlar gerçekleştirilirken alternatif finansman kaynaklarını da kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Bunun için özel sektörün dinamizmini de harekete geçirdik. Bu şekilde yaklaşık 200 milyar liralık kamu-özel işbirliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 77'si tamamlandı. Yapımı devam eden kamu-özel işbirliği projeleri ile birlikte 45,5 milyar liralık daha yatırımı ülkemize kazandıracağız. Ulaştırma altyapımızı hem kamu kaynağı hem de özel sektörün dinamizmi ile geleceğe taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Geçmiş dönemde sadece 6 ilini 'bölünmüş yol' ile bağlayan Türkiye'den bugün 77 iline bölünmüş yol götüren bir Türkiye'ye gelindiğinin altını çizen Turhan, "Bugün gelinen noktada inşa ettiğimiz bölünmüş yol uzunluğu 27 bin 181 kilometreyi bulmuştur. Fark 21 bin 80 kilometre. 2019 yılı içerisinde de 4 bin 228 kilometre bölünmüş yol inşaatında çalışıldı, 539 kilometre bölünmüş yol tamamlandı. Yapılan bu bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısı yıllık toplam 18.1 milyar liraya ulaşmaktadır. Ayrıca sağladığı konfor ve can güvenliğinin bedeli maddi olarak ölçülemez, bunun yanında yollardaki zararlı gaz salımı yaklaşık 3,9 milyon ton azaltılmıştır. Böylece çevre de korunmaktadır. Toplam yol ağımızın yüzde 40'ı bölünmüş hale gelirken, trafiğin yüzde 82'si bölünmüş yollarda seyahat etmektedir. Ayrıca trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 71'lik azalma oldu. Bitümlü sıcak karışım üretimi (BSK) yapımını hızlandırarak daha konforlu, güvenli ve ekonomik karayolu ulaşım hizmeti sağladık. 2019 yılında 881 kilometre bitümlü sıcak karışım üretimi ve 9 bin 917 kilometre sathi kaplama yapıldı. Yol ağımızın 26 bin 96 kilometresi BSK'lı hale geldi. Son 17 yılda toplam 13 bin 519 kilometre tek platformlu yolun fiziki ve geometrik standardı yükseltildi. Bunun 592 kilometresini 2019 yılında yaptık. 2003 yılında bin 714 kilometre olan otoyol ağımız son 17 yılda bin 346 kilometre artırılarak 3 bin 60 kilometreye ulaştı. 778 kilometrelik otoyol yap-işlet-devret (YİD) kapsamında tamamlandı, 573 kilometre devam ediyor. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü toplam 426 kilometre olup, 4 Ağustos 2019 tarihinde tamamını hizmete açtık. Kuzey Marmara Otoyolu 2'nci ve 3'üncü kesimi devam ediyor. Kalan kesim 2020 yılında bitirilecek" ifadelerini kullandı.1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı 101 kilometrelik 'Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Bağlantısı'nın devam ettiğini belirten Turhan, "330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara'yı Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu bölgesine bağlıyoruz. 188 kilometrelik kesimini binder seviyesinde tamamladık. Hedefimiz sözleşme tarihinden önce tamamlayarak 2020 yılında hizmete açmak. 154 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ihalesini kazanan ortak girişim grubunun imzadan çekilmesi nedeniyle ihale iptal edilmiş olup, yeniden ihale hazırlıklarına başladık" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının gündeminde yap-işlet-devret ile yapılacak yeni otoyol projelerinin olduğunu dile getiren Turhan, bu proje kapsamında yapılacak yeni yolları açıkladı. Turhan, "Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Ankara-Sivrihisar Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Dörtyol-Hassa Otoyolu. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'na 8'inci kesim yapıyoruz. Başakşehir-Nakkaş arası yolu da bu kapsamda yapacağız" diye konuştu."2019 yılında 51,5 kilometre uzunluğunda 29 adet tünel bitirdik"Turhan, yapılan faaliyetleri ise şu şekilde aktardı:"2003 yılında 50 kilometre uzunluğa sahip 83 adet olan tünel sayımızı 390'a, uzunluğunu ise 515 kilometreye çıkardık. 2019 yılında 51,5 kilometre uzunluğunda 29 adet tünel bitirdik. 530 kilometre uzunluğunda 138 tünelde çalışmalarımız devam ediyor. 311 kilometre olan köprü uzunluğunu 657 kilometreye çıkardık. Son 17 yılda bin 122 adet köprünün onarımı ile 301 adet tarihi köprünün restorasyonunu tamamladık. 2019'da 62,4 kilometre uzunluğunda 390 adet köprünün yapımını tamamladık. 110 adet köprünün de bakım ve onarımını, 53 adet ata yadigarı tarihi köprünün de restorasyonunu yaptık. 56,8 kilometre uzunluğundaki 478 adet köprüde çalışmalara devam ediyoruz. 2020 yılı içerisinde de 405 km bölünmüş yol, 315 kilometre YİD otoyolunu hizmete vereceğiz. Ayrıca bu yıl 942 kilometre yeni BSK yapılacak. 47 kilometre uzunluğundaki köprü ve 52 kilometre uzunluğunda tünel bitireceğiz."Sadece yolları inşa etmekle kalmadıklarını hatırlatan Turhan, yollardaki düzeni de dünya standartları seviyesine çıkarttıklarını vurguladı. Bakan Turhan, "Yolcu ve yük hareketlerini ilk defa gerçek zamanlı ve doğru olarak izleneceği U-ETDS sistemini kurduk, geliştirip yaygınlaştırıyoruz. Tehlikeli mal taşımacılığını standarda bağladık. 302'si merkez, 328'i şube olarak toplam 630 adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşunu yetkilendirdik. Toplamda 57 bin 537 adet SRC-5 yani Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası ve 10 bin 300 adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesi düzenledik" dedi."İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden kamuya 22.4 milyon euroluk bir ek ödeme yapacak"AK Parti dönemi boyunca havayolu taşımacılığı hakkında da bilgi veren Turhan, "Halkın yolu yapma hedefi ile işe başladığımız havayolu sektöründe de bildiğiniz gibi 17 yıldır dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme yaşadık. Havacılıkta gösterdiğimiz başarılar nedeniyle 2016-2019 döneminde ICAO konsey üyesi olarak dünya çapında sivil havacılıkla ilgili kararları alan ve onaylayan ülkelerden biri olduk. Havayollarında gerçekleşen gelişmeleri sizler de vatandaşlarımız da çok iyi görüyor. Yurt dışında ise 2003 yılında 60 noktaya uçuyor iken, anlaşmamız olan ülke sayısı bugün 173'e uçuş yaptığımız nokta sayısını ise 328'e çıkardık. Faal havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardık. 2003 yılı sonunda 34,5 milyon olan yıllık yolcu trafiğimiz 210 milyonu buldu. Dünyanın buluşma noktası olan İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldığı günden 2019 yıl sonuna kadar 330 bin uçak, yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden kamuya 22.4 milyon euroluk bir ek ödeme yapacak. İHA'lar kayıt altına alınmıştır. İHA pilot lisansı 52 bini, İHA sayısı 34 bini aşmıştır" ifadelerini kullandı."Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pist yapımına devam ediyoruz"Muş, Kahramanmaraş ve Balıkesir Merkez Havalimanı yeni terminal binalarının yapımlarının tamamlandığını duyuran Turhan, Yozgat Havalimanı'nın yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ve Mart 2018 itibarıyla başlanan altyapı inşaatı işine devam edildiğini aktardı. Turhan, aynı dönemde başlayan Bayburt ve Gümüşhane illerinin birlikte kullanacağı havalimanının yapım çalışmalarına devam edildiğini de bildirdi. Bakan Turhan, "Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımına da büyük bir süratle devam ediyoruz. Yüzde 57 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Üst yapısının yapımını da başlattık. Esenboğa PAT sahaları yapıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pist yapımına devam ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır'dan sonra yolcu körüğü olacak Gaziantep Terminal binası yapımına da devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.Gerçekleştirilen demiryolu çalışmaları hakkında da bilgiler veren Bakan Turhan, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olarak kabul edilen ve istiklal mücadelesinde önemli rolü olan demiryolu sektörüne özel bir parantez açarak, "Mevcut demiryollarımızı iyileştirirken, asrın projesi olan 'Marmaray Yüksek Hızlı Tren' hatları, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu gibi büyük demiryolu projelerini hizmete verdik. 2003'de 10 bin 959 kilometre olan konvansiyonel demiryolu uzunluğu 12 bin 803 kilometreye ulaştı. Demiryollarında hatların tamamı yenilendi. 2003 yılında 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu yüzde 155 artışla 6 bin 382 kilometreye çıkardık. Böylece hatlarımızın yüzde 50'si sinyalli oldu. Bin 739 kilometrede çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da hatları elektrikli hale getiriyoruz. 2003'de 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu yüzde 176 artırarak 5 bin 753 kilometreye çıkardık. 787 kilometrede çalışmalar devam ediyor. Demiryollarının serbestleşmesini ve rekabete açılmasını sağladık. 3 demiryolu yük tren işletmecisi, 2 demiryolu yolcu tren işletmecisi, İzban ve TCDD Taşımacılık A.Ş. yetki belgelerini aldı. Dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı YHT işleten ülke olarak hat uzunluğumuz bin 213 kilometreye ulaştı. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul YHT hatlarını hizmet verdik. YHT ile taşınan toplam yolcu sayısı bugün itibarı ile 53 milyonu geçti. Toplam 8 YHT ve HT güzergahında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.405 kilometre güzergah uzunluğuna sahip Ankara-Sivas YHT hattının Yerköy-Yıldızeli kesiminde yakın zamanda test sürüşlerine başlanacağını aktaran Turhan, "Başkentray 12 Nisan 2018 tarihinde işletmeciliğe açılmış ve 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren ticari seferlere başlamıştır. 2019 yılında 14 milyon yolcu taşımıştır. Marmaray'ın devamı olan Gebze-Halkalı Banliyo Hattını 13 Mart 2019 tarihinde işletmeye açtık. Marmaray'ın tamamlanmasıyla YHT Söğütlüçeşme'ye, Avrupa yakasında da Bakırköy ve Halkalı'ya kadar gidiyor artık. Marmaray'ın açıldığı 2013 yılından itibaren bugüne kadar toplam 431,1 milyon yolcu bu hizmetten faydalandı. Şehiriçi demiryolu taşımacılığında standartları yükselten İZBAN ve Başkentray'dan sonra Gaziray'ı da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapımını sürdürüyoruz" dedi."Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz"Bakanlık olarak şehir içinde raylı sistemlerinin payını artırmak için metro projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Turhan, şunları aktardı:"İstanbul'da 8,9 kilometrelik Bakırköy İDO-Bahçelievler-Kirazlı hattı, 7,4 kilometrelik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısı, 31,5 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Halkalı hattı, 37,5 kilometrelik Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrosu hatlarında yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Ankara'da 3,3 kilometrelik AKM-Gar-Kızılay metrosunun da yapımına devam ediyoruz. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi-Meram Hafif Raylı Sistem hattının yapım ihalesini gerçekleştirdik. Kocaeli'de Darıca Sahil-Gebze OSB Metrosunu devraldık. Yapım çalışmalarına devam ediyoruz. TÜLOMSAŞ'ta manevra lokomotiflerinde dışa bağımlılık önlenerek tamamen yerli bin 200 HP gücünde DE 10 bin manevra lokomotifi üretildi. Özel sektörün talebi üzerine 7 adet lokomotif için seri imalata başlandı. Lojistik alanında 2023, 2035 ve ötesindeki ihtiyaçlarımızı ortaya koyan Türkiye Lojistik Master Planı'nı tamamladık. Ülkemizin bölgesel lojistik güç haline getirecek lojistik merkezlerin yapımını başlattık. Dokuzuncu Lojistik Merkez Erzurum Palandöken'i hizmete verdik. Mersin ve Konya lojistik merkezlerini de tamamladık. Kars lojistik merkezinin yapımı devam ediyor. Bu yıl içinde 3 bin 944 kilometre uzunluğunda demiryolu hattının yapımına devam edilerek, bin 28 kilometresini tamamlayacağız. 152 kilometre uzunluğunda demiryolu hattının yapımına başlayacağız. 904 kilometrelik demiryolu hattının da yapım ihalesine çıkmak için farklı finansman imkanları üzerinde çalışıyoruz. Ankara-Sivas Yüksek hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas'a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız. Yine bu yıl TÜVASAŞ'ta ilk prototip milli elektrikli tren setini raylara indireceğiz ve seri üretimine başlayacağız. 2020 yılı sonuna kadar 2 bin 802 kilometrelik güzergahta demiryolu hattının proje çalışmalarını tamamlayacağız. Bin 132 kilometrelik demiryolu hattının da proje hazırlama çalışmalarına başlayacağız. 804 kilometrelik hatta sinyalizasyon 492 kilometrelik hattında elektrifikasyon çalışmalarını tamamlayacağız. Sivas Lojistik Merkezinin yapımına başlanacak. Tatvan (Bitlis) Lojistik Merkezi'nin ihalesi sonuçlandırılacak, Karaman, Kayseri ve Bilecik (Bozüyük) lojistik merkezlerinin de ihalesine çıkacağız. Çerkezköy Lojistik Terminali Projesi'nin ise yapımına başlayacağız. Ankara'da Esenboğa Havalimanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında projelendirilen metro hattının ihalesini yapacağız. Devamında Keçiören Kuyubaşı'ndan YHT Gar'a kadar uzatacağız. 4,5 kilometrelik İzmir/Halkapınar-Otogar Metrosunun ihalesine çıkacağız. Yenikapı-Sefaköy hattını da Büyük İstanbul Tüneli ile entegre olacak şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli projesinin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz."Deniz taşımacılığının dünyanın en eski, en ekonomik ve en çevreci taşıma türü olduğunu hatırlatan Turhan, "Bu gerçekten hareketle denizciliğimizi geliştirmeye işin mutfağından başladık. 2003'te sadece 37 tersanemiz vardı. Yaptığımız atılımlarla bu sayıyı 81'e çıkardık. Denizcilikte 28,6 Milyon DWT'luk Türk sahipli filo kapasitesi ile Dünya'da 15'inci sıraya yükseldik. Türk bayraklı filonun, başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin taraf olduğu Paris Memorandumu uyarınca beyaz listeye geçmesini sağladık. Limanlarımızda 2019 yılında 11,6 milyon TEU konteyner, 484 milyon ton yük elleçlendi. Yurt dışı düzenli Ro-Ro hatlarında 597 bin aracı taşıdık. Teknelerin Türk Bayrağına geçişi için başlattığımız proje ile 6 bin 617 tekne Türk Bayrağına geçti. 16 liman tesisimiz Yeşil Liman Sertifikasıyla taçlandı. Amatör Denizci sayımız 730 bini buldu. Ülkemiz, IMO genel kurulunda yapılan C kategorisindeki seçimde IMO Konsey Üyeliğine yeniden seçildi. İzmit, İzmir ve Mersin Bölgesel Gemi Trafik Hizmetleri Sistemleri ile tek bir ülke resminin oluşturulduğu Ankara Gemi Trafik Yönetim Merkezi'nden oluşan Gemi Trafik Yönetim Sistemi hizmete alındı. 3 denize 3 büyük liman projesini başlattık. Filyos Limanı'nda altyapıda yüzde 80 ilerleme sağladık. Tamamlandığında Avrupa'nın en büyük on limanından biri olacak" diye konuştu.Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı'nın altyapısının da tamamlandığını belirten Turhan, "Kuzey Ege/Çandarlı limanı üst yapısı, yap- işlet-devret modeli ile yapılacak. Boğazlarımızı koruyacak, İstanbul'u koruyacak, Kanal İstanbul'da ihale aşamasına geldik. Bu yıl içerisinde de kazmayı vuracağız. Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini hiçbir bir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak, alternatif bir kapının açılmasını sağlayacağız. İstanbul Boğazı'nı kazalardan ve tehlikeli yüklerden koruyacağız. Bu yıl içerisinde 3 bin 250 kapasiteli yat limanlarının yapımı ihaleleri hazırlıklarını yapacağız. 2 bin kapasiteli yat limanının yapımına devam edeceğiz. Boğazlarımızın yerli ve milli yazılım ile izlenmesini sağlayacak projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.Konuşmasının son kısmında haberleşme sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Bakan Turhan, "Sektörün rekabete açılması ile özel sektör de bu alana çok önemli miktarda yatırım yaptı. 17 yılda 122 milyar kilometre özel sektör yatırımı var. Şu anda 449 farklı işletmeci 802 farklı alanda yetki belgesi ile hizmet veriyor. Genişbant abone sayısı 77 milyonu geçti. 2003 yılında 87 bin 597 kilometre olan fiber uzunluğu 371 bin kilometreyi aştı. Mobil abone sayısı 82,9 milyona yaklaştı. Makineler arası haberleşme (M2M) abone sayısı 5,7 milyona yaklaştı. Küçük Çamlıca ve Çanakkale TV ve Radyo Kulesi yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bu yıl hizmete alıyoruz. Evrensel hizmet kapsamında kırsal kesimdeki 2 bin 409 yerleşim yerine 4.5G kapsaması sağlayarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza mobil genişbant internet hizmeti götürdük. Bu yıl sonuna kadar bu sayıyı 2 bin 741'e taşıyacağız. Kamu kurumları arasındaki veri iletişiminin internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılmasını sağlamak amacıyla halihazırda 136 kurumun bağlandığı ve 500'ün üzerinde hizmetin sunulduğu Kamu Sanal Ağı'nı kurduk. Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) sayısını bin 289'a çıkardık. 2019 yılında işletmeciler tarafından raporlanan siber saldırıların, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat arttığı görüldü. Elektronik haberleşme işletmecileri tarafından raporlanan siber saldırı sayısı 2019 yılında 150 bini geçti. E-Devlet hizmetleri artan bir ivme ile geliştirilmeye devam edilmiştir. 644 kuruluş, 5 bin 205 hizmet, 45,5 milyon kullanıcı, aylık ortalama 300 milyon işlem yapılır hale gelmiştir" şeklinde konuştu."Türksat 5A 2020'nin üçüncü çeyreğinde, Türksat 5B 2021 yılında fırlatılacak"Yeni uydu projesi olan Türksat 5A'nın 2020'nin üçüncü çeyreğinde, Türksat 5B'nin 2021 yılında fırlatılması konusunda takvimine uygun olarak ilerlendiğini söyleyen Turhan, "Türksat 6A'da mühendislik modeli entegrasyon faaliyetlerine devam ediyoruz. Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak proje kapsamında üretilecek uydunun 2022 yılında uzayda hizmete başlamasını hedefliyoruz. PTT işyerlerini yenileyerek çağdaş bir çehreye kavuşturduk ve yaygınlaştırdık. PTTBank'ı kurduk. Hizmeti ülkemizin en ücra köşelerine götürdük. Hiçbir banka şubesi olmayan bin 288 yerleşim yerinde sadece PTT ile hizmet veriyoruz. PTT A.Ş açık inovasyon modeli ile kendi bilgi, beceri ve kaynakları dışındaki bilgi ve yeteneklerden de en üst seviyede faydalanabilmek için Teknopark/Kuluçkalarla işbirliği çalışmalarına başlamıştır. Yurtdışı e-ticaret çalışmalarımız kapsamında da kurduğumuz e-ihracat platformu ready2sale.com her geçen gün büyümeye ve yeni pazarlara girmeye devam ediyor. Şu anda epttavm.com'da yer alan ürünler Katar ve Bosna Hersek vatandaşlarına satılmakta. Bununla birlikte 22 ülkenin posta teşkilatlarıyla da e-ticaret protokolü imzaladık. 5G çalışmalarını başlattık. Yerli ve milli üretim çalışmaları kapsamında BTK'nın desteği ile 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'ni başlattık. Yerli üretimi desteklemek için bazı frekans bandlarında (7, 13, 80 GHz frekans bandlarında) yerli malı belgeli ürün kullanma yükümlülüğü getirildi. 5G'yi ilk olarak İstanbul Havalimanı'nda pilot uygulama olarak başlatmayı planlıyoruz" dedi.'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'ne ilişkin de Bakan Turhan, "2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanan 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi' kapsamında radyolink, anten, baz istasyonu, siber güvenlik yazılımları gibi elektronik haberleşme şebekelerinde yoğun olarak kullanılan yazılım ve donanım ürünlerinin üretimine başlanacak" aktarımında bulundu. - ANKARA