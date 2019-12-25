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Bakan Turhan'dan Adana'daki sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Adanalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

25.12.2019 20:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:44 Bakan Turhan'dan Adana'daki sel nedeniyle geçmiş olsun mesajı Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Adanalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sel nedeniyle çökme yaşanan İmamoğlu-Kozan yolunda gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız." açıklamasında bulundu.
Turhan, Twitter hesabından, Adana'da iki günden bu yana etkili olan sağanak sonucu meydana gelenlere ilişkin, "Adanalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sel nedeniyle çökme yaşanan İmamoğlu-Kozan yolunda gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Gece gündüz çalışıp yolu en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

Mehmet Cahit Turhan, İmamoğlu, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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