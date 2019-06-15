Bakan Turhan'dan ebeveynlere yaz tatili önerileri

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle yaz tatiline giren öğrencilerin internet kullanım alışkanlıklarının takip edilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Turhan, AA muhabirine, yaz tatilinin çocuklar için verimli ve faydalı geçirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

İnternetin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini belirten Turhan, teknoloji devriminin içinde doğarak büyüyenlerin çocukluklarını dijital bir dünyada geçirdiklerine dikkati çekti. Turhan, ekranlarla iç içe, internet üzerinden sosyalleşen, sokak oyunları yerine ekran oyunlarıyla eğlenen çocukların tamamen yeni ve farklı bir biçimde hayatı öğrendiklerini aktardı.

"Çocukların dijital güvenliği önemsenmeli"

Ebeveynlerin bu konularda daha sorumlu davranmalarının önemine işaret eden Turhan, şöyle konuştu:

"Ebeveynler, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve gelişimini önemsemeli, onların 'faydalı, eğitici ve doğru' içeriklerle buluşmasına yardım etmelidir. Televizyon dahil, bütün ekranlar ve internetle sağlıklı ve doğru ilişki kurabilmek için doğru dijital alışkanlıklar edinmek konusunda çocuklara yol gösterilmeli, zaman sınırlamaları getirilerek internet kullanımında ölçülü olmaları sağlanmalıdır."

Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıklarının, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmediğini ifade eden Turhan, "Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, teknolojiyi oluşturan bazı kurallar çerçevesinde kullanmak, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar." dedi.

Doğru beslenebilmek için bazı gıdalardan kaçınılması gerektiği gibi, "aşırı dijital yüklenme"nin de çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zarar verebileceğini vurgulayan Turhan, ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocukların ancak "besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji" ilkesiyle teknoloji kullanımı konusunda sağlıklı alışkanlıklar geliştirebileceklerini dile getirdi.

Turhan, iyi birer dijital ebeveyn olmanın, çocukların sanal dünyada karşılaşacakları kötü niyetli kişilere ve oyun görünümündeki tehlikeli akımlara, zararlı içeriklere karşı onları korumanın en önemli yolu olduğunu anlattı.

İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında çocukların video izleme, anlık mesajlaşma ve oyun oynama gibi çevrim içi alışkanlıklarının düzenli takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Turhan, dijital platformlarda oynanan çevrim içi oyunlarda çocukların zihinsel, kültürel, sosyal gelişimini destekleyen eğitici oyunların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

"İnternetteki her bilgi doğru ve güvenilir değil"

Turhan, dijital oyunların eğitimde kullanılmasıyla çocukların eğlenerek öğrenmelerinin olanaklı hale geldiğini ifade ederek, "Savaş, ölüm, şiddet, kavga, cinsellik ve İslamofobi ögeleri içeren dijital oyunlardan uzak durulmalıdır." diye konuştu.

İnternette doğru bilgiye ulaşma yöntemini, "bilgiye farklı kaynaklardan ulaşmak, eleştirel bakış açısı geliştirmek ve bilgileri kıyaslamak" olarak sıralayan Turhan, burada her karşılaşılan bilginin doğru ve güvenilir olmadığını belirtti.

Turhan, internet ve sosyal medya mecrasındaki şüpheli linklere tıklanmaması, güvenilir olmayan mecralardan alışveriş yapılmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması, bu ortamların gizlilik ve mahremiyet bilinciyle kullanılması gerektiğini bildirdi.

Çocukların mahremiyet algısının son derece zayıf olduğunu ifade eden Turhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Onların internette kolayca aldatılmalarının en önemli nedeni, internette hangi bilgileri paylaşacaklarını bilmemeleridir. Çocuklara, internet ve sosyal ağlarda tanımadığı kişilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. Çocukların ekran başında geçirecekleri zaman sınırlandırılmalıdır. Hangi zaman dilimlerinde, ne kadar süre geçirecekleri net olarak belirlenmeli ve bu bir kural olarak uygulanmalıdır."

"Teknoloji araç olarak kullanılmalı"

Turhan, internet ve ekranların ödül, sosyalleşme ve oyun alanı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, teknolojinin amaç ve oyuncak gibi değil, araç olarak kullanılması gerektiğini anlattı.

Çocukların ekranların da etkisiyle daha hareketsiz bir yaşam sürdüklerine dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti:

"Bu durumun yol açacağı olumsuzluklara karşı fiziksel aktiviteler çoğaltılmalıdır. Sanal dünya ve ekranlar, gerçek hayata tercih edilmemelidir. Ebeveynler, http://www.guvenlinet.org adresinden yararlanarak hem kendilerini hem de çocuklarını internetin zararlı içeriklerinden koruyabilirler. İnternette ve sosyal medyada karşılaşılan zararlı içerikler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Bilgi İhbar Merkezine https://www.ihbarweb.org.tr adresinden bildirilebilir."

Bakan Turhan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılını geride bırakan öğrencileri tebrik ederek, güvenli ve dolu dolu bir yaz tatili geçirilmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA