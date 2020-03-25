Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı - Haberler

Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunarak, "Koronavirüs, alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir" dedi.

25.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:46
Bakan Turhan'dan 'evde kal' çağrısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunarak, " Koronavirüs , alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir" dedi.

Bakan Turhan, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı. Turhan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle virüsün bulaşma etkisini azaltmak için sokağa çıkılmaması ve mümkün olduğu kadar evde kalınması gerektiğini bildirdi.

'KORONAVİRÜS ALACAĞIMIZ HİÇBİR TEDBİRDEN GÜÇLÜ DEĞİLDİR'

Bakan Turhan, evde geçirilen sürenin verimli hale getirilebileceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kitap okuyabilir, el işi hobileri yapılabilir, hatta evde eşlerimizin yaptığı yemekleri yapmayı öğrenebiliriz. Yoğun iş hayatı tempomuz var. Bu molayı bir vesile haline getirerek, aile bireylerimiz ile daha uzun sohbetler yapabilir, hatta edindiğimiz tecrübeleri çocuklarımızla paylaşabiliriz. Şimdi koronavirüs riskinden korunmak için yapmamız gerekenleri Sağlık Bakanlığımız sürekli duyuruyor. Birkaç uyarı da ben yapayım. Panik yok ama tedbir şart. Ellerimizi sık sık yıkayacağız, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, sosyal mesafeyi koruyacağız, sarılıp tokalaşmak yerine gönül selamıyla selamlaşacağız. 'Evde kal' ve unutma, koronavirüs alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs, Twitter, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı
İlginç ’Evde Kal’ çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti Haberler
İlginç 'Evde Kal' çağrısı: Tabut bağladığı aracından sela dinletti
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Haberler
Yaşlı adama zorla kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Haberler
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Meslek lisesinde 100 bin maske üretecekler - Haber 17:08: Maltepe Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlıların taleplerini karşılıyor - Haber 17:08: Başkan Altay canlı yayında çocuklarla buluştu - Haber 17:08: Rusya'da anayasa referandumu korona salgını nedeniyle ertelendi - Haber 17:08: Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:56: Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı - Haber 12:44: İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor - Haberler