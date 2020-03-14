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Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı'

SAMSUN'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'koronovirüs' tedbirleri kapsamında kendisini karşılayan protokolle tokalaşmadı, elini göğsünün üzerine koyarak selam verdi.

14.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:35
Bakan Turhan'dan karşılayanlara 'gönül selamı'

SAMSUN'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'koronovirüs' tedbirleri kapsamında kendisini karşılayan protokolle tokalaşmadı, elini göğsünün üzerine koyarak selam verdi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan, çeşitli inceleme ve ziyaret programlarına katılmak üzere Samsun 'a geldi. Bakan Turhan'ı, Çarşamba Havalimanı'nda, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı. Özel uçaktan inen Bakan Turhan, kendisini karşılayan heyetle tokalaşmayıp, elini sol göğsünün üzerine götürerek selamlaştı. Vali Kaymak ve diğer protokol üyeleri de Bakan Turhan'ı aynı yöntemle selamladı. Vali Kaymak, "Osmanlı torunlarıyız sayın bakanım. 'Osmanlı selamı' diyoruz biz" dedi.

Ardından Ayvacık ilçesine geçen Bakan Turhan, burada Çarşamba-Ayvacık karayolunda incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Samsun, Güncel

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