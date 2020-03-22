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Bakan Turhan'dan sağlık çalışanlarına "ücretsiz ulaşım" müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak" dedi.

22.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:13
Bakan Turhan'dan sağlık çalışanlarına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray , Ankara 'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'a yakalanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19'a karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin ve milletin canla başla savaş verdiğini dile getiren Turhan, sağlık çalışanlarına müjde verdi.

Turhan, yaptığı açıklamada, "Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak" dedi.

"Sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlıyoruz"

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban'dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Turhan, tüm Türkiye gibi tüm sağlık çalışanlarını ayakta alkışladıklarını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Marmaray, Ankara, Politika

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