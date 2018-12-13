13 Aralık 2018, 11:06
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Bakan Turhan'dan "Tren Kazası Sinyalizasyon Arızasından Oldu" İddialarına Yanıt: Araştırıyoruz

Ankara'daki tren kazasında 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Kaza sinyalizasyon arızası nedeniyle mi meydana geldi?" sorusuna "Araştırmalar devam ediyor." yanıtını verdi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Ankara'daki tren kazasında 3 'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini 47 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Turhan, gazetecilerin kazanın sinyalizasyon arızası nedeniyle mi meydana geldiği sorusuna "Kaza nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

YÜKSEK HIZLI TREN KAZA YAPTI: 9 KİŞİ ÖLDÜ

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Çiftlik'te bulunan Marşandiz istasyonunda kaza yaptı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan

"KAZA NEDENİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR"

Bakan Turhan, şöyle konuştu: "Bu sabah Ankara Garı'ndan Konya'ya hareket eden trenimiz 06.30 sıralarında Yenimahalle İlçemizde yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş. Bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde gerekli olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastanelerimizde tedavi gören 47 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Kaza nedenine ilişkin araştırma devam ediyor, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız" dedi.

SİNYALİZASYON ARIZASI VARDI İDDİASI

Yüksek Hızlı Trenin kılavuz tren ile çarpıştığı kazada sinyalizasyon arızası olduğu makinistlerin telsizle haberleştiği iddia edildi.

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Mehmet Cahit Turhan,Makinist
13 Aralık 2018 Perşembe 11:06



YORUMLAR (30)
SOGOMON: Acele etmeyin iyice arastirin ölen vatandas nasil olsa size ne gam
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ABRAHAM: Iletişimde kullanılan telsizleri yapan, satan, alan suçlu! başka suçlu bulamayacaklar. Allah aşkına hızlı tren işletmenin daha ne olduğunu bilmeden heer tarafı hızlı tren ağı ile örüp sonra da yandaş işletmesine bırakırsanız böyle olur.
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BABA: daha çok araştırırsınız. sorumlular her zamanki gibi kulağının üstüne yatacak olan yine vatandaşa oluyor. Bu ülke değişmez. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz. Liyakat, uzmanlık ve dürüstlük olmadan hiç bir yere gelemeyiz. . .
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YASİN: Kazaları doğal afet gibi Allah a havale edilip elden ne gelir diyen bir milletiz,
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KAAN: ALLAHIM İNSANLARIMIZI SEN KORU..
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