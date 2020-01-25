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Bakan Turhan: "Hava, kara ve demiryollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hava, kara ve demiryollarında ulaşımı engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

25.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:31Bakan Turhan:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hava, kara ve demiryollarında ulaşımı engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, şu ifadeleri kullandı:

" bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demiryollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir." - ANKARA

Mehmet Cahit Turhan, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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