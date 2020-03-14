Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"
Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik" -"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin...
14.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:20
Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"-"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz"
SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği, İran, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı