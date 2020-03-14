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Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"

Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik" -"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin...

14.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:20
Bakan Turhan: "Hava yolu ulaşımında 14 ülke ile hava yolu bağlantısını kestik"
-"Doğu komşumuz İran ile olan demiryolu ve karayolu ulaşımını da kesmiş bulunuyoruz"
SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği'nde korona virüs ile ilgili alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan:

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Samsun Valiliği, İran, Politika

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