Bakan Turhan Havza'da incelemelerde bulundu
Bir dizi inceleme için bölgede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Havza'da da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.
15.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:15
Bir dizi inceleme için bölgede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Havza 'da da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.
Bakan Mehmet Cahit Turhan, özel bir tesiste Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve vatandaşlarca karşılandı. Karşılamada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a kılıç hediye etti.
Karşılama programından Bakan Turhan ve beraberindekiler Ankara Samsun Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üst geçidinde incelemelerde bulundu. Burada Bakan Turhan'a Havza OSB üstgeçidi ile Havza OSB Demiryolu bağlantısı ile ilgili taleplerini aktararak bilgiler verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Havza Vezirköprü Çevreyolunda bulunan kavşaklarda incelemelerde bulunarak Vezirköprü'ye geçtiler. Burada Bakan Turhan için kurban kesildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilgili kurum amirleri eşlik ettiler. - SAMSUN
Bakan Mehmet Cahit Turhan, özel bir tesiste Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve vatandaşlarca karşılandı. Karşılamada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a kılıç hediye etti.
Karşılama programından Bakan Turhan ve beraberindekiler Ankara Samsun Karayolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üst geçidinde incelemelerde bulundu. Burada Bakan Turhan'a Havza OSB üstgeçidi ile Havza OSB Demiryolu bağlantısı ile ilgili taleplerini aktararak bilgiler verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Havza Vezirköprü Çevreyolunda bulunan kavşaklarda incelemelerde bulunarak Vezirköprü'ye geçtiler. Burada Bakan Turhan için kurban kesildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile ilgili kurum amirleri eşlik ettiler. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Samsun, Havza, Güncel
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