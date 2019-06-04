Bakan Turhan, hemşehrileri ile bayramlaştı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, memleketi Trabzon
'da hemşehrileriyle bayramlaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, Trabzon'da kentlilerle bayramlaştı. Atatürk
Alanı'nda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarihi binası önünde hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Turhan, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayramlaşma etkinliğine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti
Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta
, Adnan Günnar
, Salih Cora
, İYİ Parti
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs
, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
, Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, ilçe belediye başkanları ve halk katıldı.
Bakan Turhan Ramazan Bayramı
'nın huzurlu geçmesini temenni ederek alandan ayrıldı.
- Trabzon
Kaynak: DHA
Mehmet Cahit Turhan
, Trabzon
, Politika