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Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın "İmamoğlu Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi" sözleriyle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan açıklama geldi: Bu ifade doğru değil.

13.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:20

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan katıldığı bir programda, haziran ayında İstanbul'da açılacak şehir hastanesine yapılan metro ve karayolu inşaatı ihalelerini İmamoğlu'nun iptal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu duyunca hemen talimat verdiğini söylemişti.

"DOĞRU DEĞİL"

Bakan Turhan'ın bu sözlerine İBB Sözcüsü Murat Ongun Twitter'dan yanıt verdi. Murat Ongun'un açıklamaları şu şekilde: Bazı Bakanlarımızın, İBB ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında yanıltıcı açıklama yapmayı alışkanlık haline getirdiğini üzülerek görmekteyiz. Ulaştırma Bakanı Sn. Turhan'ın, 'İmamoğlu Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu' ifadesi doğru değildir.

Yapımına 2017 yılında başlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi, finansman bulunmadan ihaleye çıkıldığı için Ekim 2018'den bu yana durmaktadır. Sadece yüzde 9'u tamamlanan hattın bitirilmesi için 1,5 milyar liraya ihtiyaç vardır.

Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle Nisan 2019'da hastane önündeki istasyon için kazı çalışmalarına tekrar başlanmış ancak finansal yetersizlik nedeniyle bir önceki yönetim tarafından inşaata devam edilememiştir. Sadece 1 istasyonun yüzde 25'i yapılmıştır.

"MOTİVASYON DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

Hal böyleyken, kamuoyuna üstelik bir Bakan tarafından yanıltıcı bilgi verilmesinin arkasındaki motivasyon düşündürücüdür. Kamuoyunu sağlıklı ve şeffaf bir şekilde bilgilendirme gayretimiz devam edecektir. Saygılarımızla.

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Bakan Turhan, "Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikayet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız' dedi ve talimat verdi. 'Yapmazlarsa hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz" dedi.

"GÜNDEN GÜNE SÖYLEMLERİ DEĞİŞİYOR"

"İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil" diyen Turhan, "Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

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Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi, Güncel


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