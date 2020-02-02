Bakan Turhan, incelemelerde bulundu

Zigana Tüneli ŞantiyesiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Zigana Tüneli Şantiyesi'ndeki incelemeleri ve yetkililerden bilgi almasıBakan Turhan'ın tünel yapımında kullanılan malzemler ve maketleri incelemesiZigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulunmasıBakan Turhan'ın Trabzon-Maçka Bölünmüş Yolu"nun şantiyesinde incelemelerde bulunması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'da yapımı devam eden Maçka yolu ve Zigana tünelleri şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı Yolunda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA