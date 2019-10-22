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Bakan Turhan, İpekyolu Forumu'na katılmak için Tiflis'e geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gürcistan'da düzenlenen İpekyolu Forumu'na katılmak için Tiflis'e geldi.

22.10.2019 11:01Bakan Turhan, İpekyolu Forumu'na katılmak için Tiflis'e geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gürcistan'da düzenlenen İpekyolu Forumu'na katılmak için Tiflis'e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gürcistan'da iki gün devam edecek olan Tiflis İpekyolu Forumu'na katılmak için başkent Tiflis'e geldi. Gürcistan'da 3'üncüsü düzenlenen forum, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nin desteğiyle 60 ülkeden 30'dan fazla üst düzey yetkili ve 400 yabancı özel sektör temsilcisi dahil olmak üzere 2 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor.

Tiflis'te Zakaria Paliaşvili Opera Bale Salonunda düzenlenen foruma katılacak Turhan, daha sonra bir panele iştirak edecek. Bakan Turhan'ın katılacağı panelde, Paralel Panel Müzakereleri, İpekyolu ve Ulaşım İletişimi, İpekyolu üzerinde ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi için fırsatlar, başarılı modeller ve mevcut finansal mekanizmalar, ulaştırma altyapısının geliştirilmesine ilave kaynaklar sağlamak ve dijital nakliye, lojistik güvenliği ve internet teknolojisi gibi konular üzerinde durulacak.

İpekyolu girişiminin temsilcileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve özel sektörün işbirliğini müzakere etmek amacıyla gerçekleştirilen forum, uluslararası ve bölgesel ticaret ilişkilerini derinleştirmesi için bir platform sunuyor. Forumun, Avrupa ile Asya arasındaki ticari, ekonomik, politik ve kültürel bağları güçlendirmek için en iyi fırsatlardan biri olduğu kabul ediliyor.

Tiflis İpekyolu Forumu, 2015 yılından beri her iki yılda bir düzenleniyor.

Bakan Turhan'ın Gürcistan'da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. - TİFLİS

Güncel

Kaynak: İHA

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