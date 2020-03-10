Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı.
10.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Turhan: "İş ve kariyer sahibi olma fırsatını gençlerimizin ayağına getirmiş oluyoruz"
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Doğu Karadeniz, Güncel
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