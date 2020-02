Bakan Turhan İyidere-İkizdere kara yolunda incelemelerde bulundu (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Önümüzdeki dönemde İkizdere ile Sivrikaya'dan Ovit tünelinin girişine kadar olan yerin ihalesini yapıp burayı yüksek standartlı bir yol haline getireceğiz. Burası sadece turizm amaçlı yöresel ihtiyaçların karşılanacağı bir yol olmayacak." dedi.İyidere-İkizdere kara yolunda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, sürdürülen çalışmalarla ilgili yol şantiyesindeki toplantının ardından İkizdere ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Turhan, Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Rize'de de insanlara en iyi hizmeti sunabilmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, İyidere, İspir ve Erzurum yolunun geçmişte adeta bir çile yolu olduğunu söyledi.Yapılan çalışmalarla birlikte yaşanan sorunların en aza indirildiğine işaret eden Turhan, "İyidere'den İkizdere'ye otomobil ile en erken 30 dakikada geliniyordu. Şimdi çok şükür 44 kilometrelik yol 38 kilometreye düşüyor. Dağları, virajları, dere içlerini Allah'a şükür tüneller ve köprülerle, viyadüklerle deldik geçtik." ifadesini kullandı.Turhan, yaz mevsiminde bölgede trafiğin daha da arttığına dikkati çekerek şöyle devam etti:"Buraya sadece buranın insanı değil, Türkiye'nin her tarafından hatta yurt dışından insanlar geliyor. Bu doğal güzellikleri yayla havasını almak için insanlar geliyor. Biz de onların geliş ve gidişlerini rahatlatmak için ulaşım alt yapısını bölünmüş yol standardında sıcak asfalt olarak yapıyoruz. Ovit tünelini yaptık Kırık tünelini yapıyoruz. Bu kesimler tamamlandıktan sonra önümüzdeki dönemde İkizdere ile Sivrikaya'dan Ovit tünelinin girişine kadar olan yerin ihalesini yapıp burayı yüksek standartlı bir yol haline getireceğiz. Burası sadece turizm amaçlı yöresel ihtiyaçların karşılanacağı bir yol olmayacak. Burası ülkemizin Doğu Karadeniz'deki limanlarını sınır kapılarına bağlayan bir güzergahtır. Bir başka deyişle Güney Asya coğrafyasındaki ülkelerin dünyaya açılan kapısıdır."Yapılan ve yapılacak yatırımların bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Bakan Turhan, İyidere Lojistik Merkezi ve Limanı'nın ihalesini bu sene yapmayı planladıklarını, projenin hayata geçmesiyle bölgede daha fazla ticari ve turizm trafiği olacağını bildirdi.Ülkeyi imar etmenin yanı sıra insanların yaşam standartlarını yükseltmek ve hayat kalitelerini artırmayı hedeflediklerini anlatan Turhan, vatandaşlara çağın her türlü teknik imkanlarını kullanabilecekleri bir altyapı hazırlayabilmek için çalıştıklarını da ifade etti.-"Bu hizmetler bundan sonrada giderek artan bir ivmeyle devam edecek"Ülkenin her yanında başlayan çalışmaların durmaksızın sürdürüldüğünü belirten Turhan, şunları kaydetti:"Sadece İkizdere, Rize ve Doğu Karadeniz'de değil, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de, Ege'de ve Marmara'da çalışmalarımız ve yatırımlarımız ekonomik gücümüze paralel olarak artarak devam ediyor. Bu hizmetleri tabii ki gecikmiş olan hizmetler olarak görüyoruz. Bu hizmetler daha erken gelmeliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset sahnesine çıkmasından sonra Türkiye'nin gündemine girmesiyle bu hizmetler hızlı bir şekilde ülkemiz insanına sunulmaya başladı. İnşallah bu hizmetler bundan sonra da giderek artan bir ivmeyle devam edecek. Sadece belirli şehirlerde ve merkezlerde yaşayan insanlar değil, ülkemizin her bölgesinde kırsal alanda yaşayan insanlarımız da yeterli seviyede bu hizmetlerden faydalanma imkanı bulacak."Bugüne kadar çok sayıda önemli projenin hayata geçirildiğine işaret eden Turhan, "Bölünmüş yollarla şehirlerimiz birbirine bağlandı. Şimdi il ve ilçe yollarımızın standardını projeli olarak hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah bunlar da yapılıp tamamlandığında daha konforlu hayatın olduğu, yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir ülkeyi geleceğe bırakmak arzusu içerisindeyiz." diye konuştu.