Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un çevre düzeni planı kesinleşince ihalesine çıkacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Kanal İstanbul projesi dünya tarafından yakından takip ediliyor. Teknik çalışmaları tamamladık. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Turhan, 2003 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 27 bin 123 kilometreye çıkarıldığını, bu şekilde trafik güvenliğinin artırıldığını bildirdi. Trafik akışının yoğunlaştığı doğu- batı koridorlarının yüzde 90'ını ve kuzey- güney koridorlarının da yüzde 86'sını tamamlayarak, yol standartlarını yükselttiklerini kaydeden Turhan, "Ülkemizde ilk defa 505 kilometre uzunluğundaki güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladık. Hedefimiz 5 aşamada 5 bin 406 kilometre yolda altyapıyı oluşturmak. Altyapısı tamamlanan 505 kilometre uzunluğundaki yolun mimari tasarımını da bitiriyoruz. Önümüzdeki yıl yapımına başlayarak ülkemizin ilk akıllı yolunu da tesis etmiş olacağız" diye konuştu.

'ANKARA- İSTANBUL HATTINI YARIM SAAT KISALTACAĞIZ'

Bakan Turhan, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının altyapı çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladıklarını, gelecek günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılının ilk yarısında işletmeciliğe geçeceklerini belirtti. Konya'dan Adana'ya uzanan hızlı tren hattında da önemli ilerleme kaydettiklerini aktaran Turhan, "Konya-Karaman kesiminin 2020, Karaman-Ulukışla kesiminin 2022, Ulukışla-Yenice kesiminin 2025 yılında tamamlanmasını planlıyoruz. Hattın açılmasıyla Konya-Adana arası 5 saat 50 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek. Yüksek Hızlı ve hızlı demiryolu ağını geliştirirken yeni ve modern garlar da yapıyoruz. Ankara YHT Garı'ndan sonra Konya YHT Garı'nı da 2020 yılının ilk çeyreğinde hizmete alacağız. Şu ana kadar, 11 bin 590 kilometrelik konvansiyonel ana hatlarımızın yenileme ve komple bakımını tamamladık. Hatlarımızın yüzde 43'ünü elektrikli hale getirdik, yüzde 45'ini sinyalli hale getirdik. 2020 yılında Ankara-İstanbul hattında, ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız" dedi.

'3'ÜNCÜ PİSTİ 2020 ORTALARINDA HİZMETE ALACAĞIZ'

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nda 45 milyondan fazla yolcu trafiğinin gerçekleştiğini söyleyerek, "3'üncü pisti 2020 yılı ortalarında hizmete alacağız. Havalimanının tüm etapları tamamlandığında; 150-200 milyon yıllık yolcu kapasitesi olan ve aralarındaki ulaşım raylı sistem bağlantısı ile sağlanacak yaklaşık 2 milyon metrekare terminal binaları, 6 pist, yaklaşık 6,5 milyon metre kare büyüklüğünde apron, sosyal tesisler ve diğer mütemmimler hizmete girmiş olacak. Kapasite sınırlarından dolayı gelişen havacılığımıza yeterli hizmeti sunamayan Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle artık hava taşımacılığının yanında farklı etkinliklerde de kullanılıyor" diye konuştu.

'5G'NİN İLK UYGULAMASI İSTANBUL HAVALİMANI'NDA OLACAK'

Bakan Turhan, 2003 yılında 23 bin olan mobil abone sayısının bugün 75 milyonu geçtiğini, bu nedenle 'her yerden herkese genişbant' hedefi ile 'Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını kaydetti. Bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Turhan, şöyle konuştu:

"Ulusal Genişbant Stratejimiz doğrultusunda 2023 yılında; sabit genişbant abone yoğunluğunu yüzde 30'a çıkarmayı, nüfusumuzun tamamının mobil genişbant abonesi olmasını, internet kullanım oranının nüfusumuzun yüzde 80'ine yaygınlaştırmasını, fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı ve en az 100 megabit/saniye hızda genişbant altyapısını nüfusumuzun tamamına sunmayı hedefliyoruz. En ileri teknolojileri vatandaşlarımıza sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 4,5G'den sonra hedefimiz 5G ve ötesi teknolojiler. 5G için milli ürünler geliştiriyoruz. '5G Türkiye Forumunu' kurduk. Ayrıca oluşturduğumuz 5G Vadisi Açık Test Sahası (5G VATS) Projesi ile üniversitelerin, teknoloji firmalarının, test yapabilmelerine imkan sağladık. 5G'nin ilk uygulamasını İstanbul Havalimanında yapacağız. Bu sayede işletmecilerimiz ileri yönelik 5G operasyonlarını test etme şansına sahip olacaklar."

Bakan Turhan, Türkiye'nin en stratejik mega projesi olan Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, "İstanbul Boğazı'nda tehlikeli madde taşıyan gemilerin oluşturduğu risk giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen gemi sayısı 44 bin. İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun yanında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için planladığımız Kanal İstanbul Projesi dünya tarafından yakından takip ediliyor. Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız" dedi.