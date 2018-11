Bakan Turhan, Karla Mücadele ve Bakım Araçları Hizmete Alım Törenine Katıldı

20 Kasım 2018 Salı 17:45



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, halihazırda makine parkında 5 bini hareketli, 12 bin 161 adet makine ve ekipman bulunduğunu belirterek, "Bunların bin 47'sini bu yıl içinde makine parkımıza dahil ettik. Son 3 yıldaki alımlarımızla, makine parkımızın yüzde 25'ini yenilemiş olduk."dedi.Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Akköprü Atölye Müdürlüğünde düzenlenen "Karla Mücadele ve Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni"nde, karayollarının, ulaştırma ağının ana omurgası olduğunu söyledi.Ülkede yolcu taşımacılığının yüzde 88'inin, yük taşımacılığının da yüzde 90'ının kara yoluyla yapıldığını belirten Turhan, "Kara yolu taşımacılığı aynı zamanda diğer tüm taşıma modlarının tamamlayıcısı durumundadır. O nedenle yatırımlarımızın içinde kara yollarının ayrı bir önemi bulunuyor." dedi.Turhan, son 16 yıldaki temel amaçlarının ülkenin mevcut yol ağının trafik güvenliğini artıracak, taşıt işletme maliyetini düşürecek, tüm yerleşim birimlerine her mevsim ulaşılmasını sağlayacak yolların yapılması olduğunu dile getirerek, bunu da büyük oranda gerçekleştirdiklerini bildirdi.Son dönemde kara yollarındaki hareketliliğin 2 kat artmasına rağmen, başından beri yürüttükleri karayolları seferberliğiyle bu yükün altında ezilmediklerini ifade eden Turhan, şöyle konuştu:"Karayolu trafiğimizin yüzde 80'i bugün bölünmüş yollarda ilerliyor. Can ve mal güvenliğini en üst düzeyde tutan, uluslararası standartlara uygun, yurdumuzun dört bir yanını kuşatan ulaşım şebekesine sahibiz. Yol yaparken, 'teker dönsün, gün kurtulsun' mantığında olmadık. Bir yandan ülkemizin her köşesine ulaşımı sağlayan devlet ve il yollarımızda fiziki ve geometrik standartları yükselttik. Diğer yandan akıllı ulaşım sistemlerini tesis ederek hizmet seviyesini ve trafik güvenliğini arttırdık."Turhan, otoyol ve bölünmüş yollardaki çalışmalarla ülkenin ulusal ve uluslararası koridorlarını güçlendirdiklerini anlatarak, "Vatandaşımızın hayatı kolaylaştı, kazalar azaldı, seyahat mesafe ve süresi kısaldı. Kazanan insanımız, ülkemiz ve istikbalimiz oldu." diye konuştu.KGM'nin makine parkının güçlü olması için önem verdiklerinin altını çizen Turhan, bakım ve onarım hizmetlerinin yanısıra yolların 7-24 açık tutulması, arama-kurtarma çalışmaları ve zorlu kış şartlarıyla mücadelede hususlarında da güçlü bir makine parkına ihtiyaç olduğunu belirtti.Turhan, KGM'nin bu konularda zengin bir altyapıya ve nitelikli kadrolara sahip olduğunu belirterek, değişen şartları, ihtiyaçları ve teknolojiyi dikkate alarak makine parkını her yıl güncellediklerini bildirdi.Halihazırda makine parkında 5 bini hareketli, 12 bin 161 adet makine ve ekipman bulunduğunu aktaran Turhan, "Bunların bin 47'sini bu yıl içinde makine parkımıza dahil ettik. Son 3 yıldaki alımlarımızla, makine parkımızın yüzde 25'ini yenilemiş olduk. Makine parkımızın oluşumunda yerli imalata da özellikle dikkat ediyoruz. Bu seneki tedarikimizin yüzde 55'i yerli imalattır." ifadelerini kullandı.Turhan, KGM'nin zorlu kış şartları için de tüm hazırlıklarını yaptığına dikkati çekerek, yurt genelindeki 67 bin 898 kilometrelik yol ağımızda, 422 kar mücadele merkezimiz, 8 bin 778 adet makine ve ekipman, 400 bin ton tuz, 2 bin 800 ton buz çözücü, 382 bin ton agrega (beton üretiminde kullanılan kum, çakıl gibi malzeme) ve 12 bin 300 personelimizle kış mücadelesi yürüteceğiz." diye konuştu.Bütün bu çalışmaların yanı sıra sürücülere de görev düştüğünü belirten, Turhan şunları kaydetti:"Kış lastiği 2 dakikalık bir sürede takılıyor ve çok basit bir iş. Kış lastiği trafik kazalarını önlemede yüzde 50 katkı sağlıyor. Kış lastiğini kışa girdiğimiz bu dönemde sürücülerimizin ihmal etmesin, çünkü hayat kurtarıyor. Sürücülerimizin beraberlerinde yolculuk yaptıkları insanların da hayatını riske atmamak için 2 dakikalık bir işi ihmal etmesin. Bunu tüm sürücülerimize duyurmakta fayda var. Biz tüm ekip ve ekipmanlarımızı insanımızın kolay ve rahat ulaşım yapması için seferber ediyoruz.""Bu yıl en büyük makine parkı alımı yapılmış olacak"Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu da, 2018'de 3 proje kapsamında alım yaptıklarını anlatarak, alınan makine ve ekipmanların, karla mücadele, yol bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinde kullanılacağını söyledi.2018'de karayolları için çalışacak alınan araçlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Üç senelik programda ciddi bir makine parkı alımı yaparak makine parkımızı yenilemiş olduk. Bu sene yaptığımız makine parkı alımı da 251 milyon lira değerine sene sonu itibarıyla ulaşmış olacak ve bütün zamanların en büyük makine parkı alımı yapmış olacağız." şeklinde konuştu.Bakan Turhan, konuşmaların ardından, alınan makinelerde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı ve karla mücadele aracını kullandı.