Bakan Turhan: Küresel ölçekte lojistik üs konumundayız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye 'nin küresel ölçekte lojistik üs konumunda olduğunu belirterek, "Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'nın demiryolu bağlantısı açılış törenine katıldı. Limanı TCDD demiryolu ağına bağlayan 1 kilometrelik hattın açılışı yapıldı. Hat sayesinde liman, başta Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya olmak üzere Türkiye'de demiryolunun uzandığı her yere nakliye yapabilirken, aynı zamanda Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar uzanan bir ticaret yoluna da bağlantı sağlanmış oldu. Blok tren işletimine uygun yapılan hat, yüklü vagonları rıhtıma kadar ulaştırıyor. DP World Yarımca limanında, uzaktan kumandalı vinçler ile doğrudan vagonlara yükleme ya da vagonlardan boşaltma yapılabiliyor. Demiryolu bağlantısıyla birlikte sevkiyatı genellikle demiryolu ile yapılan maden filizi, mermer ve makineler limana, oradan da hat gemileriyle dünyanın her yerine ulaşabilecek.'KÜRESEL ÖLÇEKTE LOJİSTİK ÜS KONUMUNDAYIZ'Türkiye'nin konumu gereği dünyada lojistik bir üs konumunda olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sınırlarının yüzde 70'inden fazlası denizlerle çevrili, üç kıtanın geçiş yolunda bulunan bir ülkede yaşıyoruz. Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu'na, Türk boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantısıyla Avrasya ve Uzak Doğu'ya uzanan bir ulaşım ağının tam ortasındayız. Ulaşım ve taşımacılık perspektifinden bakacak olursak, bu özellikler ülkemizi lojistik noktasında doğal üs konumuna taşımaktadır. Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız. İlk günden bugüne 'Jeo-stratejik konuma sahip olmak yetmez, onu hak ettiği ulaşım modlarıyla donatmak gerekir' dedik ve tam bir ulaşım seferberliği başlattık. Çünkü ulaşım, modern dünyada, gerek toplumsal refahın, gerekse ekonomik yapıların temel çarkı konumundadır" dedi.'ULAŞIM MODLARINI BİRBİRİNE ENTEGRE EDİYORUZ'Ulaşım ağının yüksek kalite ve güven içerisinde entegre edilmesinin önemini belirten Bakan Turhan, "Nasıl bir ulaşım ağına sahip olunması gerekiyor? Her şeyin iç içe geçtiği günümüz dünyasında, tüm ulaşım modlarının yüksek kalite ve güven içinde birbiriyle entegrasyonunu sağlayamadığınız taktirde çok da fonksiyonel işler yapmamış olursunuz. Dünya ölçeğinde yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, havalimanları, limanlar, demiryolları hasılı ulaşım altyapıları yapıyoruz. Bunların tamamını birbiriyle buluşturmayı, entegrasyonlarını sağlamayı, en az işin kendisi kadar önemsediğimizin bilinmesini istiyorum. Bu şekilde yapıldığı taktirde, üretilen değer katlanarak artmakta, ulaşım altyapılarındaki ticari döngü maksimum düzeye çıkmaktadır" diye konuştu.'ÖZEL SEKTÖR DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN İSTEDİK'Özel sektörün de en az kamu kadar ulaşım yatırımı yapmasının gerekli olduğunu vurgulayan Turhan, "Tüm bunların, yalnızca kamu eliyle gerçekleşmeyeceğini bildiğimiz için de serbestleştirme politikalarının önünü açtık. Yani özel sektörümüz de taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik. Bugün burada tanık olduğumuz şey de aslında tam anlamıyla budur. DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demiryoluyla, dev Yarımca Limanı'nı ana demiryolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye'nin demiryolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor. Buna, Hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak; esasında Yarımca Limanı, bu hat sayesinde Çin'den Londra'ya kadar doğrudan doğruya bağlanmış oluyor" dedi.'DEMİRYOLLARIMIZI YENİ BİR ANLAYIŞLA ELE ALDIK'Demiryolu ulaşımının sanayi tesisleri açısından öneminden bahseden Turhan, şöyle konuştu:"Sanayisi gelişmiş ülkelerin temel ortak özelliği, modern ulaşım altyapısına sahip olmaktır. Mesele sanayi olunca da demiryolu ulaşımı, bir adım öne çıkıyor. Çünkü kıyılardan iç kesimlere ulaşımın en verimli yolu, en ekonomik taşıma yolu demiryolu sistemidir. Hükümet olarak en başından beri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demiryolu sanayinin geliştirilmesi öncelik verdiğimiz politikalar arasında yer almaktadır."'2023'TE DEMİRYOLLARININ TAŞIMACILIKTAKİ PAYINI YÜZDE 10'A ÇIKARACAĞIZ'Demiryollarına yapılan yatırımların artırıldığını açıklayan Turhan, "Bu kapsamda demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık. Böylece 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu yapılırken, 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demiryolu yapma başarısına ulaştık. Bu sayede 2023 yılında TCDD Taşımacılık A.Ş. kurumumuz ve özel demiryolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payını yüzde 5'ten, yüzde 10'a çıkarılmasını amaçlıyoruz. Öte yandan Çin'i Avrupa'ya bağlayacak demiryolu hattının en önemli iki birleşeni olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ve geri bağlantılarını da tamamlamış bulunmaktayız. Bu sayede ülkemizin stratejik konumunu çok daha güçlü kılmış olduk" diye konuştu.Bakan Turhan'ın konuşmasının ardından yeni açılan hattı kullanan ilk yük treni DP World Yarımca Limanı'na geldi. Treni karşılayan Turhan ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tören sona erdi.