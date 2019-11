Bakan Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu'nu Akyazı Kavşağı'na bağlayacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarına ilişkin, " İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağı'na kadar bağlayacağız." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Turhan, partililerle bir araya geldi.Turhan, Sakarya'da bakanlığıyla ilgili bazı iş yerlerinde çalışmalar, incelemeler yapacaklarını belirterek, kente her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.Girdikleri bütün seçimlerden başarıyla çıktıklarını, milletin yetki verdiğini vurgulayan Turhan, "Bu tabii ki davamızı milletimize anlatmakla oluyor. Yani bizim hizmet davamızı milletle paylaşmak ve bu davamızın onlara ne olduğunu nasıl yapılması gerektiğini anlatmakla oluyor." diye konuştu."Büyük Türkiye için azimle çalışıyoruz""Bizim büyük Türkiye davamız var ve bunu gerçekleştirmek için azimle gayretle çalışıyoruz." ifadesini kullanan Turhan, bu yola çıktıkları günden bugüne kadar millete verdikleri sözü yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam ettiklerini söyledi.Bakan Turhan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada birçok sorunlar, sıkıntılar olduğuna değinerek, şöyle devam etti:"Bu sorun ve sıkıntıların kaynağını hepimiz biliyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada büyük devlet olma amacı güden bir Türkiye'yi çökertmek, bölmek, ayrıştırmak isteyen iç ve dış mihraklar var. Biz dış mihraklar, dış güçler ve onların maşası olan ve ülkemiz içerisinde milletimizi devletimizi bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütleri var. Onlara destek veren sivil toplum örgütleri var. Siyasi örgütler var. Bunları biliyoruz ve bunlara karşı yaptığımız mücadeleyi halkımız görüyor, bunun için de bizi destekliyor. Sadece insanımızın ekonomik ve sosyal durumunu iyileştirmek değildir mesele. Bu önemlidir ama bunun sürdürülebilir olması bundan daha önemlidir. Bu bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz ve dirayetimiz için önemlidir. Bir olacağız, birlikte olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız davasıdır bu. Kararlı, sağlam iradeli, milletini seven, milletine karşı saygılı, samimi, sebatkar ve bütün zorluklara karşı da sabırlı bir liderimiz var. Biz de onun arkasından yürüyoruz. Milletimize ve davamıza hizmet ediyoruz.""Davamız, bayrak davasıdır"Partilerinde eski dava arkadaşı kavramının olmadığını dile getiren Turhan, "Davamız, bayrak davasıdır, görevlerimizi bir bayrak değişimi anlayışıyla teslim alırız. Bu bayrağı teslim eden arkadaşlarımız da yine o davada, o ekibin arkasında gerekli mücadeleyi, hizmeti devam ettirir." dedi.Kongre sürecine girildiğini, delege ve parti yöneticilerinde değişikliklerin olabileceğini aktaran Turhan, "Bu değişim, dönüşüm hareketi hiçbir zaman dava adamında küskünlük, bıkkınlık oluşturmaması lazım. Bunu genel merkezimiz, genel merkezdeki yöneticilerimiz, Sayın Genel Başkanımız bu konuda sizlerle özellikle bu hususu paylaşmamızı istiyor. Dava adamı 'Ben varsam her şey tamam, ben yoksam her şey bomboş demez.' Kişilere bağlı değildir bu dava, bu davanın sahibi milletimizdir, Hak'tır, Rabbimizdir, biz de onların adına bu işi yapıyoruz, bunu böyle bileceğiz." diye konuştu.Turhan, partiden ayrılanların birtakım duygusallık içinde olabileceğini, kendilerinin parti içerisinde hak ettiği yerde yer bulamadıklarını bahane ederek ayrılmış olanların olduğunu dile getirerek, bu kişilerle işleri olmadığına vurguladı."Hizmet kervanımız, hizmet siyaseti devam ediyor"Turhan, büyümeye devam edildiğini, insanlara hizmet getirildiğini ve bu hizmetleri engellemek, ekonomiyi çökertmek, yıkmak için mücadele veren iç ve dış güçlerin yine durmadığını anlatarak, buna karşı hassas olunması gerektiğini söyledi.Sakarya'da ulaşım altyapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu yakasındaki doğu kısmındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Turhan, "İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020'nin sonunda Akyazı Kavşağına kadar bağlayacağız. Bu önemli bir hizmet. Bir taraftan hükümet, iktidar olarak ülkemizi, milletimizi çökertmeye, yıpratmaya, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ederken, diğer taraftan hizmet kervanımız ve hizmet siyaseti devam ediyor." ifadelerini kullandı.Hükümetleri döneminde insanların hızlı trenle tanıştığını, gelecek günlerde bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak vatandaşların önemli bir kesimine sunmuş olacaklarını, 2020 yılında Sivas'a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracaklarını kaydeden Bakan Turhan, şu bilgileri verdi:"İstanbul-Ankara arasındaki YHT hizmetini, ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarı'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı'ya oradan da Kapıkule'ye kadar ulaştırmak için çalışmalara başlayacağız. Söz konusu yatırım, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız yaklaşık 4 milyar dolarlık çok önemli bir proje. Bunu, son finans anlaşmasını Çin hükümetinden sağlayacağımız krediyle yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız."Bakan Turhan, hızlı tren setlerinin Sakarya'da yapılması için çalışma başlattıklarını da sözlerine ekledi.