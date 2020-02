Bakan Turhan: "Neden Suriye'de, Libya'da olduğumuz ortadadır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 'Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi'ne katıldı. Turhan, "Neden Suriye 'de, Libya 'da olduğumuz ortadadır" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜGVA tarafından düzenlenen 'Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi'ne katıldı. Programda konuşan Turhan, Türkiye'nin sınırları dışındaki durumunu sorgulayanlara "Neden Suriye'de, Libya'da olduğumuz ortadadır. Oysa, bizim buralarla sayamayacağımız kadar çok bağımız var" şeklinde yanıt verdi.Programa katılan gençlere seslenen Turhan, "Gençler olmadan hiçbir şey olmaz. Gençlerin tarihlerini bilmesi gerekir" dedi. Turhan Türkiye'de son 17 yılda gerçekleştirilen yatırımlardan bahsederek, "757 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık" şeklinde konuştu."GENÇLER OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"Hemen hemen her ülkenin gençlerle ilgili birçok önemli çalışma yaptığını söyleyen Turhan, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, gençlerin öneminden bahsedildiğini görürsünüz. Gençler üzerine nice projeler hazırlanır, nice plan ve programlar oluşturulur, araştırmalar yapılır, yatırım yapılır, kitaplar yazılır vs. En zengin ülkeler de en fakir ülkeler de hep bu konuyu kendine dert edinir. Aynı şekilde, nüfusu milyarları bulan ülkeler de nüfusu yüz binler veya milyonlarla ifade edilen ülkeler de gençleri gündemlerinin ilk sırasında tutarlar. Neden böyle hiç düşündünüz mü? Çünkü bir ülkede bir toplumda gençler olmadan hiçbir şey olmaz da ondan" dedi."GENÇLERİN TARİHLERİNİ BİLMESİ GEREKİR"Gençlerin kendi tarihlerini bilmesi gerektiğini belirten Bakan Turhan, "Millet olarak köklü bir mazimiz var. Sizler, mazimizden güç alarak çok daha muhteşem bir gelecek inşa edeceksiniz İnşallah. Bizlere düşen sizlere yardımcı olmak, önünüzü açmak, en yüksek ideal ve donanımlarla yetişmenizi sağlamak, işinizi büyütmektir. Bugün için her biriniz bir fidansınız ama unutmayın yarının koca çınarları olacaksınız. Yapmanız gereken ilk şey; tarihi bilmektir. Tarihi bilmek demek, kendimizi, benliğimizi, kültürümüzü, değerlerimizi bilmek, tanımak ve tatbik etmek demektir. Tarihi bildiğimiz oranda dünyayı tanır, tüm gelişmeleri yakından takip eder, geçmişin muhasebesini yaparak geleceği planlarsınız" şeklinde konuştu."ETRAFIMIZDAKİ DEĞİŞİME SEYİRCİ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"Mehmet Cahit Turhan Türkiye'nin etrafındaki gelişim ve değişimlere seyirci kalamayacağını söyleyerek, "Etrafımız ateş çemberi, fitne almış başını gidiyor. Terör ve kaos her yerde kol geziyor. Dünya hiç yaşamadığı kadar farklı bir değişime doğru ilerliyor. Ülke olarak bu değişime seyirci kalmamız mümkün değil. Çünkü dünyanın da medeniyetlerin de tam kalbinde bulunuyoruz. Oynanan oyunların önemli bir kısmı bölgemizde oynanıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bölgemizde çok büyük oyunlar oynanıyor. 100 yıl önce oynanan oyunlar neticesinde sınırları cetvelle çizilen devletler oluşturulmuştu. Bugün, sınırları terörle, kaosla tayin edilen devletler oluşturulmak isteniyor. Çünkü, işlerine dün öyle gelmişti, bugün böyle geliyor. Bize Suriye'de ne işiniz var diyorlar. Doğu Akdeniz'de petrol arayamazsınız diyorlar. Libya'da Afrika'da ne işiniz var diyorlar. Oysa, bizim buralarla sayamayacağımız kadar çok bağımız var" ifadelerini kullandı.Bugün Suriye'de neler olup bittiğini çok iyi biliyorsunuz. Zaman zaman şehit haberleri geliyor. Allah, kahraman evlatlarımızın mekanlarını cennet etsin. Bugüne kadar gereğini yaptık, bundan sonra da yapacağız, hiç endişeniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde canla başla bunun mücadelesini veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin onurudur. Aziz milletimizin iradesi ve çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapmaktadır. O nedenle de sürekli saldırıyorlar" diye konuştu."KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ VE ÜRETMELİYİZ"Güçlü bir ülke olmak için milletçe çok çalışılmasının gerektiğini belirten Turhan, "Bizi istememelerinin sebebi belli. Türkiye'nin güçlü olmamasını, ülkemizin kendi ayakları üzerinde durmamasını ve sürekli onlara muhtaç olmamızı istiyorlar. Ancak bu şekilde oyunlarının tutacağını biliyorlar. Bizi esas üzen derenin kuşunun derenin taşıyla avlanmısıdır. Bizi üzen bizim içimizdeki insanların Türkiye'nin, ülkemizin menfaatlerini özümseyemeyip başkalarının değirmenlerine su taşıyorlar olmalarıdır. Ülkenin güçlü olmamasını istiyorlar. Onlara muhtaç olmamızı istiyorlar. Geçmişte olduğu gibi kime muhtaç olursanız ona mahkum olursunuz. Kimseye muhtaç olmamak için çok çalışmalıyız ve üretmeliyiz. Onlar güçlü bir ülke istemiyor" dedi."757 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK"Bakan Turhan son olarak Türkiye'de son 17 yılda gerçekleştirilen yatırımlardan bahsederek, "Bakanlık olarak bizim sorumluluk alanımız ülkemizin ulaştırma ve alt yapısını imar ve inşa etmektir. Türkiye gibi kıtaların buluşma noktasındaki bir ülkenin, ulaşım ve altyapı sorunu var ise sağlıklı kalkınamaz, sosyo-ekonomik seviyesini küresel rekabet düzeyine taşıyamaz. Çünkü ulaştırma ve haberleşme yatırımları doğrudan veya dolaylı şekilde hayatın her alanına etki etmektedir. Kalkınmamızın, refah artışımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmemizin yolu, büyük oranda bu işlerden geçiyor. Bakanlık olarak işte tüm bunları sağlamak için çalışıyoruz. Yani ülkemizin hem bugünü hem de geleceği için çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için 757 milyar TL'nin üzerinde harcama yaptık. Ah eski Türkiye'nin dili olsa da bizden önceki ulaşım ve erişimin durumunu anlatsa. Gençler bunları mukayese etme şansına sahip olmayabilir, vakit bulup büyüklerinizden dinlemenizi tavsiye ederim. İnsanların geçmişte kuyrukta bekledikleri günlerden bugün hamdolsun 78 milyon insanımızın cep telefonu ile konuştuğu günlere geldik" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.(Yunus Emre Şeker/İHA)