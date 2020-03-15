Menü
Haberler ›› Güncel ››Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi - Güncel

Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımına devam eden projeleri inceledi.

15.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:32
Bakan Turhan, Samsun ve Çorum'da yapımı süren projeleri inceledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun ve Çorum 'da yapımına devam eden projeleri inceledi.

Ulaştırma ve Alt Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Samsun'un Ladik ve Havza ilçelerinde sürdürülen karayolu yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Vezirköprü ilçesine geçen Bakan Turhan, ilçe girişinde kurban kesilerek karşılandı. Havza ile Vezirköprü ilçeleri arasındaki bölünmüş yol çalışmalarının sonuna gelindiğini belirten Bakan Turhan, "Havza'dan başlayıp Gerede'de biten bu koridor İsmetpaşa, Karabük, Kastamonu, Taşköprü ilçeleri ile Sinop'un Boyabat, Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü'yü kapsıyor. Durağan'a kadar batı istikameti yapıldı. Şimdi de Havza ile Vezirköprü arasındaki çalışmaları başlatacağız. Ardından proje çalışmaları devam eden Vezirköprü ile Durağan arasındaki kesimi de proje çalışmaları bittikten sonra bölünmüş yol olarak hizmete alacağız? dedi.

ÇORUM'A GEÇTİ

Çorum'a hareket eden Bakan Turhan, Osmancık - Merzifon Yolu Badal Tüneli ve Kırkdilim tünel şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan, 1996 yılında yüklenici firmanın temelini attığı fakat 2002 yılında yapımı durdurulan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak'tan bilgi aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Samsun, Çorum, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor