Bakan Turhan: "Son 16 yılda ulaştırma altyapıları için 600 milyar TL yatırım gerçekleştirdik"

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni"ne katıldı. Bakan Turhan, "Son 16 yılda ulaştırma altyapılarını iyileştirmek ve eksikleri tamamlamak için 600 milyar TL yatırım gerçekleştirdik" dedi. Ankara'da bir otelde düzenlenen imza törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu katıldı."SON 16 YILDA ULAŞTIRMA ALTYAPILARINI İYİLEŞTİRMEK VE EKSİKLERİ TAMAMLAMAK İÇİN 600 MİLYAR TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK" İmza töreni öncesinde konuşan Bakan Turhan, "Bugün burada, İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelerimize, bir yenisini daha ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son 16 yılda ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere yaklaşık 600 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Bu süreçte kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmadık, yap-işlet-devret mekanizmasını da etkin olarak kullanarak dev projelere imza attık" ifadelerini kullandı."ÜLKEMİZ, KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN KONUMUYLA KÜRESEL TİCARET GÜZERGAHLARININ ODAĞINDA YER ALIYOR" Türkiye'nin bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesinde coğrafi bir önemi olduğunu söyleyen Bakan Turhan, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı, Köseköy - Gebze Kesimi, Irmak - Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı ve Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini de ekliyoruz. Ülkemiz, kıtaları birbirine bağlayan konumuyla küresel ticaret güzergahlarının odağında yer alıyor. Bu sebeple de bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesinde Türkiye'nin coğrafi bir önemi bulunuyor. Bu önemin farkındalığıyla, ülkemizin ulaştırma politikalarını son dönemde, bölgesindeki ulaştırma koridorlarına yönelik tamamlayıcı ve kapsayıcı bir bakış açısı ile şekillendirmeye çalışıyoruz. Bir yandan yurt içinde ulaşım alanında çok modlu bağlantı sağlamaya çalışırken, diğer yandan koridor nosyonuyla kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli altyapılar tesis ediyoruz. Bu kapsamda Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nu başından beri önemsedik ve sorumluluklarımızın gereğini yerine getirdik Yine bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini de oldukça önemsiyoruz" şeklinde konuştu."HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY-KAPIKULE KESİMİYLE HATTIN YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ ÖNEMLİ ORANDA ARTACAKTIR" İmzası atılacak proje için, Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı'nın açılmasının anlamlı bir dönüm noktası olduğunu anlatan Bakan Turhan, "Bu dev proje açısından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete açılmasının çok anlamlı bir dönüm noktası olduğunu, özellikle hatırlatmak isterim. İmzasını atacağımız, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacaktır. Bu kesimin yapımı için 275 milyon Avro AB hibesi kullanacağız. Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısına kavuşmuş olacağız" ifadelerini kaydetti."Bu hattın, Türkiye-AB ilişkilerinin ulaştırma ve mali işbirliği alanlarında kaydettiği en önemli mesafelerden biri olma gibi sembolik bir yönü de var" İmzalanacak projenin 10 yıllık emeğe dayandığını ve hayata geçirilmesinde zorluklar yaşandığını bildiren Bakan Turhan, şunları kaydetti:"Bilindiği gibi Türkiye - AB Mali İşbirliği süreci içerisinde Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin hayata geçirilmesi hiç de kolay olmadı. Bugün burada sözleşme imzalama aşamasına gelmemizin arkasında, her iki taraf yetkililerinin 10 yıllık emeği yatıyor. Bu vesileyle, kendileri burada olmasalar da Avrupa Komisyonu Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Komisyoneri Sayın Violeta Bulc'a, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının gerçeklemesindeki rolü ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü bu hattın, Türkiye-AB ilişkilerinin ulaştırma ve mali işbirliği alanlarında kaydettiği en önemli mesafelerden biri olma gibi sembolik bir yönü de bulunmaktadır. Birazdan yapım sözleşmesinin imzalayacağımız projenin İkili Finansman Anlaşmasını 28 Şubat'ta Sayın Bulc'la birlikte imzalamıştık. Projenin temelini ise 18 Temmuz'da Çerkezköy'de yine birlikte atmanın mutluluğunu yaşayacağız. Aynı şekilde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Büyükelçi Berger'e, çalışma arkadaşlarına, Bakanlığım ve TCDD personeline de süreçteki emek ve çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecimizi her manada daha görünür kılacak olan bu projenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." Konuşma sonrasında imza töreni gerçekleştirildikten sonra, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirildi.(İHA)