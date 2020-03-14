Bakan Turhan: "Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ayvacık ilçesine gelmesi ve ilçedeki yol çalışmalarını incelemesi Yürütülen çalışmalarla ilgili toplantı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Samsun Valiliğinde basın...
14.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ayvacık ilçesine gelmesi ve ilçedeki yol çalışmalarını incelemesiYürütülen çalışmalarla ilgili toplantıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Samsun Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bakan Turhan: "Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik"
Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Ayvacık, Samsun, Güncel
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