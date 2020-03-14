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Bakan Turhan: "Şu anda 14 ülkeyle hava yolu ulaşımını kestik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ayvacık ilçesine gelmesi ve ilçedeki yol çalışmalarını incelemesi Yürütülen çalışmalarla ilgili toplantı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Samsun Valiliğinde basın...

14.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:12
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Ayvacık ilçesine gelmesi ve ilçedeki yol çalışmalarını incelemesi
Yürütülen çalışmalarla ilgili toplantı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları SAMSUN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Samsun Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan:

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Ayvacık, Samsun, Güncel

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