Bakan Turhan, Trabzon'da tartışılan bulvar projesini inceledi (2)

TARIM KREDİ ORTAK KART PROJESİ TANITILDI

Tarım Kredi Kooperatifleri ve PTT A.Ş. işbirliğinde hazırlanan ve 550 bin çiftçinin kullanımına sunulacak Ortak Kart projesi, hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla Trabzon'da projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Akçaabat Tarım Kooperatifi'nde düzenlenen program öncesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene Bakan Turhan'ın yanı sıra, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik ile diğer ilgililer katıldı.

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tarımın ülke olarak öteden beri bastıkları en temel zemin olduğunu belirterek "Ecdadımız bu zeminden yani bereketli topraklarımızdan aldığı güçle 3 kıtaya hükmetmiştir. Bu zemin sayesinde Anadolu yüzyıllar boyu bolluğun, bereketin, refahın beşiği olmuştur ve bugün eli nasırlı gönlü iman dolu çiftçilerimizin bu topraklardan elde ettiği ürünlerle karnımızı doyuruyoruz. Bugün ülke olarak dünyanın sayılı ekonomilerinden biri isek kalkınma ve refah noktasında millet olarak yüzümüz gülüyorsa bunda en büyük pay tarımıdır, eli dualı kalbi merhametli, eli bereketli çiftçilerimizindir. Allah onlardan sizlerden hepimizden razı olsun" dedi.

'TARIM VE TEKNOLOJİYİ BULUŞTURUYORUZ'

Ulaşım ve haberleşmenin yol, köprü, internet, telefon, iletişim teknolojilerinin ülkeyi çok daha yukarılara taşıyan faktörlerden olduğunu kaydeden Bakan Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çağda bunlar olmadan bunları hesaba katmadan yaptığımız hiçbir işte beklediğimiz sonuca ulaşamayız. Bugün ulaşım ve haberleşme hizmetleri tarımdan turizme sanayiden sağlığa her alana her noktaya adeta kan pompalayan damarlar konumundadır. Tarım ve teknolojiyi ne kadar çok buluşturursak elde edilen ürünleri en tasarruflu ve güvenli yollarla pazarlara ne kadar kolay ulaştırabilirsek üreticimizin, çiftçimizin önündeki engelleri ne kadar çok kaldırıp üzerindeki yükü hafifletirsek o kadar çok ülkemize milletimize istikbalimize ekonomimize hizmet etmiş oluruz. İşte bu kapsamda yaklaşık bir yıl önce PTT Genel Müdürlüğümüzle tarım kredi kooperatifleri genel müdürlüğümüz imzaladıkları işbirliği protokolü ile tarım kartı hayata geçirmeye karar vermişlerdi. Amaç çiftçimizin yükünü hafifleterek üretime katkı sunmaktı elbette. Bugün burada bir yıl önce atılan müşterek tohumun bugün meyveye durduğunu görüyoruz, tanık oluyoruz. Tohumu atan iki güzide kuruluşumuz PTT ve Tarım Kredi"

'500 BİNDEN FAZLA ÇİFTÇİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK'

PTT'nin yaptığı atılımlara değinen Bakan Turhan, "ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile dün bir işbirliği protokolü imzaladık. Dijital dönüşüm süreciyle ürün ve hizmetlerini çağın gerekenlerine göre yenileyen posta ve telgraf teşkilatımız bugün mesai yükünü azaltan kaynak israfını önleyen işlem sürecini hızlandıran ürün ve hizmetleriyle kurumlara sürat kalite ve verimlilik getirmeye çalışıyor. Elbette tüm bunlardan çiftçilerimizde istifade etsin istiyoruz. İşte tarım kartla bu mümkün olacak. Bir yıl önce Tarım Kredi Kooperatifleriyle imzalanan tarım kart protokolünde ön görülen maddeler bir bir hayata geçiyor. Bugün bu protokolün hazırlık aşaması tamamlanan önemli maddelerinden birini hayata geçiriyoruz. Buna göre hali hazırda tarım kredi kooperatiflerinin ayni ve nakdi kredi onaylarındaki senet süreçleri, PTT'nin sağladığı pratik çözümlerle ortadan kalkıyor. 500 binden fazla çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak PTT Bank uygulamasının altyapı çalışması tamamlandı, testleri yapıldı. Artık kullanım zamanı ülkemize, milletimize çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Tarım karttaki nihai amacın yüzlerin gülmesi olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, "Yüzler güldükçe, ocaklar tüttükçe, çarklar döndükçe, yollar uzandıkça, köprüler yükseldikçe, yollarımız tüm ülkede ağ gibi örüldükçe hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım Kredi Ortak Kart ile ilk işlem gerçekleştirildi.