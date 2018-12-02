Bakan Turhan: "Tüm Dünyadaki Engelliler İçin Farkındalık Oluşmalı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün engelli vatandaşlar ve tüm dünyadaki engelliler için farkındalık oluşturmasını diliyorum" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
vesilesiyle açıklamada bulundu. Dinamik, üretken, çalışkan bir nüfusa sahip olan Türkiye
'nin bir başka gerçeğinin de nüfusun büyük bir kesiminin engelli vatandaşlarından oluşmasına dikkat çeken Turhan, bu noktada her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetin, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret ettiğini belirtti. Turhan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana da bu anlayışla önemli bir görev ve sorumluluk yüklendik. Ülkemizin sosyal hizmet alanındaki eksikliklerini gidermek, engellilerimizin çağdaş ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve güvenceye kavuşması, sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde işletebilmek için var gücümüzle çalıştık. Engellilerimizin günlük yaşama katılabilmeleri, toplumla bütünleşebilmeleri, fırsat eşitliğine sahip olarak toplum için katma değer üretecek bir konuma gelmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik" ifadelerine yer verdi.
Bakanlık olarak da elini taşın altına koyduklarını ve birbirinden önemli projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Turhan, "Havalimanlarımızı, garlarımızı, limanlarımızı bir bir engelsiz hale getirdik. Engelli vatandaşlarımızın, ulaşım sistemlerine ulaşmasındaki engelleri kaldırdık. 'Ben de Varım' projesi ile tekerlekli sandalyedeki gençlerimize çağrı merkezlerinde iş olanağı sunduk. Ardından Down sendromlu gençlerimizle birlikte daha büyük bir aile olduk. Bu da yetmez dedik, Gören Göz projesi ile görme engelli vatandaşlarımıza ışık olduk. Çünkü biz; hizmet politikamızın temeline 'önce insan' ilkesini aldık. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, nerede olursa olsun önce insan dedik. Bu düşünceyle de bu yıl Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımızın yolcu taşıma hizmetlerine ve yaya alanlarına erişimini kolaylaştırıyoruz. Bakanlık olarak tek tek bütün insanlarımızın her alanda ulaşabilir ve ulaşabilir olmasına; bu alanda ülkemizi çağdaş bir düzeye getirene kadar çalışacağız" mesajını verdi.
Turhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlar ve tüm dünyadaki engelliler için farkındalık oluşturmasını temenni etti. - ANKARA
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
02 Aralık 2018 Pazar 16:54