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Bakan Turhan, TÜVASAŞ'da incelemeler'de bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜVASAŞ Fabrikasında incelemelerde bulundu.

23.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:33Bakan Turhan, TÜVASAŞ'da incelemeler'de bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜVASAŞ Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere 'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti'de yaptığı açıklamada hızlı tren setlerinin Sakarya'da üretileceği müjdesini vermesi sonrasında Türkiye Vagon Sanayi A.Ş'yi ziyaret etti. Bakan Turhan'ı fabrika girişinde TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve protokol karşıladı. Genel Müdür Kocaarslan Bakan Turhan'a TÜVASAŞ hakkında bilgiler verdi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan daha sonra fabrikayı gezerek trenleri inceledi. - SAKARYA

Mehmet Cahit Turhan, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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