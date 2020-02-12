Bakan Turhan: "Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili, "Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır" dedi.



Bakan Turhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında pilotaj hatası olup olmadığı sorusuna, "Uçağı kullanan pilot inisiyatif kullanmıştır, inisiyatif kullandıktan sonra da uçağı kontrol etmekte aciz kalmıştır. Karakutu içindeki bilgi, verilerin açıklanmasından sonra olay daha da aydınlanacak" yanıtını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA