Bakan Turhan ulaştırma projelerini değerlendirdi Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğini belirterek, "Havalimanı işletmecisi şirket kamuya 22,4 milyon avroluk ek ödeme yapacak." dedi.Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği basın toplantısında, Bakanlık tarafından yapılan yatırımların ülke için büyük önem taşıdığını söyledi.Yurdun her tarafında aynı seviyede ulaşım ve haberleşme altyapısını sağlamak, zenginlik merkezlerini Türkiye'nin her tarafına yaymak amacıyla entegre ulaşım sistemlerini güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Turhan, "Bugüne kadar gerek ulaştırma politikalarında gerekse mevzuatta yapılan çalışmalar, günü kurtarmanın dışında köklü reform niteliği taşıyan çalışmalar oldu. Dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçilmezi haline geldi. Bu bağlamda Türkiye gelişim açısından Avrupa ortalamasının üzerinde bir ivme yakaladı. Bugün, yaratılan krizlerin olumsuz etkilerini minimuma indirebilmemizin temelinde yaptığımız altyapı yatırımları yatmaktadır." diye konuştu.Bu doğrultuda 2003'ten bu yana kamu-özel ortaklığı projeleriyle 776,6 milyar lira yatırım yaparak birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Turhan, harcamalarının önemli bölümünü kara yolları yatırımlarının oluşturduğunu bildirdi.Turhan, özel sektörün dinamizmiyle yaklaşık 200 milyar liralık kamu-özel iş birliği projesi başlattıklarını aktararak, söz konusu yatırımların yüzde 77'sinin tamamlandığını, yapımı devam eden projelerle 45,5 milyar liralık yatırımı daha ülkeye kazandıracaklarını dile getirdi.- "77 il bölünmüş yollarla birbirine bağlandı"Türkiye'de 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını anımsatan Turhan, bölünmüş yol uzunluğunun 27 bin 181 kilometreyi bulduğunu kaydetti.Turhan, yapılan bölünmüş yolların yakıt ve zaman tasarrufuna katkısının yıllık toplam 18,1 milyar liraya ulaştığını, yollardaki zararlı gaz salımının da yaklaşık 3,9 milyon ton azaltıldığını belirtti.Trafik hacmi artmasına karşın kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 71'lik azalma olduğuna dikkati çeken Turhan, BSK (bitümlü sıcak karışım) asfalt yapımını hızlandırarak daha konforlu, güvenli ve ekonomik kara yolu ulaşım hizmeti sağladıklarını anlattı.Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 2'nci ve 3'üncü kesiminde (Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı) çalışmaların devam ettiğini, kalan kesimin 2020'de bitirileceğini vurgulayarak, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı 101 kilometrelik 'Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Bağlantısı' devam ediyor. Bu dev yapının ayakları yükseliyor." ifadelerini kullandı.Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara'yı Aksaray, Nevşehir ve Niğde üzerinden Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayacaklarına işaret eden Turhan, yolu bu yıl hizmete açmayı hedeflediklerini bildirdi.Turhan, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin, kazanan ortak girişim grubunun imzadan çekilmesi nedeniyle iptal edildiğini anımsatarak, söz konusu ihalenin yeniden yapılacağını söyledi.Kuzey Marmara Otoyolu'nun 8'inci kesimi yaptıklarını hatırlatan Turhan, 45 kilometrelik Başakşehir-Nakkaş yolunun ihalesini de bu yıl gerçekleştireceklerini dile getirdi.- "İstanbul Havalimanı 55 milyon yolcuya hizmet verdi""Halkın yolu" yapma hedefiyle işe başladıkları hava yolu sektöründe de 17 yıldır dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme yaşadıklarına dikkati çeken Turhan, "Havacılıkta gösterdiğimiz başarılar nedeniyle 2016-2019 döneminde ICAO Konsey üyesi olarak dünya çapında sivil havacılıkla ilgili kararları alan ve onaylayan ülkelerden biri olduk." değerlendirmesinde bulundu.Yurt dışında 2003'te 60 noktaya uçulurken anlaşmalı ülke sayısının 173'e, uçuş yapılan nokta sayısının ise 328'e çıkarıldığını belirten Turhan, faal havalimanı sayısını 26'dan 56'ya yükselttiklerini kaydetti.Turhan, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldığı günden 2019 sonuna kadar 330 bin 574 uçak ve yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleştiği bilgisini vererek, "İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden, havalimanı işletmecisi şirket kamuya 22,4 milyon avroluk ek ödeme yapacak." dedi.Rize-Artvin Havalimanı'nda yüzde 57 fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını ifade eden Turhan, buradaki üstyapı çalışmalarını başlattıklarını aktardı.- "3 yük, 2 yolcu tren isletmecisi yetki belgesi aldı"Turhan, demir yollarının serbestleşmesini ve rekabete açılmasını sağladıklarına işaret ederek, 3 demir yolu yük tren işletmecisi, 2 demir yolu yolcu tren işletmecisinin yetki belgelerini aldığını bildirdi.405 kilometrelik Ankara-Sivas YHT hattının Yerköy-Yıldızeli kesiminde yılın ilk çeyreğinde test sürüşlerine başlayacaklarını vurgulayan Turhan, çalışmaların tamamlanmasıyla YHT'yi Sivas'a ulaştıracaklarını kaydetti.Turhan, bu yıl TÜVASAŞ'ta ilk prototip Milli Elektrikli Tren setini de raylara indireceklerini ve seri üretimine başlayacaklarını açıkladı.Yenikapı-Sefaköy hattını Büyük İstanbul Tüneli ile entegre olacak şekilde gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Turhan, "Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin de ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.- "Filyos Limanı'nın üstyapı ihalesine bu yıl çıkacağız"Limanlarda 2019'da 11,6 milyon TEU konteyner, 484 milyon ton yük elleçlendiği bilgisini veren Turhan, yurt dışı düzenli Ro-Ro hatlarında 597 bin aracı taşıdıklarını bildirdi.Turhan, Filyos Limanı altyapı çalışmalarında yüzde 80 ilerleme sağladıklarını belirterek, bu yıl üstyapı ihalesine de çıkacaklarını dile getirdi.Tamamlandığında Avrupa'nın en büyük 10 limanından biri olacak Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı'nın da altyapısını tamamladıklarına dikkati çeken Turhan, buradaki üstyapı çalışmalarının YİD modeliyle yapılacağını ifade etti.Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Turhan, şöyle konuştu:"Boğazlarımızı ve İstanbul'u koruyacak Kanal İstanbul Projesi'nde ihale aşamasına geldik. Bu yıl içinde de kazmayı vuracağız. Kanal İstanbul ile Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümlerini hiçbir şekilde ihlal etmeden, İstanbul Boğazı deniz ulaştırmasına açık tutularak, alternatif bir kapının açılmasını sağlayacağız. İstanbul Boğazı'nı kazalardan ve tehlikeli yüklerden koruyacağız."- "Siber saldırı sayısı 150 bini geçti"Bakan Turhan, haberleşme sektöründe de çarpıcı gelişmelerin görüldüğüne işaret ederek, kurumsal ve sektörel siber olaylara müdahale ekibi (SOME) sayısını 1289'a çıkardıklarını, elektronik haberleşme işletmecileri tarafından raporlanan siber saldırı sayısının da 2019'da 150 bini geçtiğini söyledi.Yeni uydu projelerine değinen Turhan, Türksat 5A'nın 2020'nin üçüncü çeyreğinde, Türksat 5B'nin 2021'de fırlatılması takvimine uygun olarak sürecin devam ettiğini bildirdi.Turhan, Türksat 6A'da mühendislik modeli entegrasyon faaliyetlerine devam ettiklerini, uydunun 2022'de uzayda hizmete başlamasını hedeflediklerini kaydetti.5G çalışmalarını da başlattıklarını anımsatan Turhan, "5G'yi ilk olarak İstanbul Havalimanı'nda pilot uygulama olarak başlatmayı planlıyoruz." dedi.