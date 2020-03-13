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Bakan Turhan: "Ülkemiz ile İran arasındaki kara ve demiryolu her iki yönlü durdurulmuştur"

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak...

13.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:55
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
(7) Bakan Turhan:

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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