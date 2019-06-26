26.06.2019 14:38
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Bakan Turhan, YHT ile yaşlı ve engellilerden oluşan bir grubu Konya'ya uğurladı - ANKARA

Bakan Turhan, konuşmaların ardından, projeye katkıda bulunan isimlere plaket takdim etti.

Bakan Turhan, konuşmaların ardından, projeye katkıda bulunan isimlere plaket takdim etti. Bu kapsamda, yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı , engel tanımayan müzisyenler olarak anılan Aşk Olsun Müzik Grubu üyeleri ile engelli balet Mehmet Sefa Öztürk'e plaket verildi. Aşk Olsun Müzik Grubu'ndan Bünyamin Çevik, Türkiye turnesine çıkmak için, balet Öztürk de dans etmeye uygun tekerlekli sandalye edinmek için Bakan Turhan'dan destek talep etti.
Turhan, törenin ardından YHT ile yaşlı ve engellilerden oluşan bir grubu Konya 'ya uğurladı.Bakan Turhan, YHT ile yaşlı ve engellilerden oluşan bir grubu Konya'ya uğurladı - ANKARA
Kaynak: AA
Konya , Güncel

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