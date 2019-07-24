Bakan Varank: 127 bilim insanı, Türkiye'nin yeni başarı hikayesinin parçası olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na, yurt dışından başvuru yapan 243 bilim insanı ve araştırmacıdan 127'sinin katılma hakkı elde ettiğini söyledi. Varank "Değerlendirmeler sonucunda 21 farklı ülkeden 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere, alanında lider 127 bilim insanı ve araştırmacı, Türkiye'nin yazacağı yeni başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 56'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle TÜBİTAK merkez binasında düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 1963 yılından itibaren hizmet vermeye başladıklarını belirterek, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip bilim ve teknoloji tabanlı her yaşta bilim insanının yetiştirilmesi ve desteklenmesi için katkıda bulunmuş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

'TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ 81 İLDE'

Bakan Mustafa Varank ise TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda amiral gemisi olma sorumluluğunu taşıdığını söyledi. 2002 yılından bu zamana kadar 236 bin 447 bilim insanına destek verdiklerini kaydeden Varank, bilim insanları yetiştirebilmek için de yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Teknoloji çağının yetenekli ve bilinçli gençlerini yetiştirmek için kurulan 'dene-yap teknoloji atölyeleri'ni faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Varank, 12 pilot ilde 2 bine yakın öğrenicinin bu atölyelerde eğitim aldığını ve 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde faaliyete geçeceğini kaydetti. TÜBİTAK'ın yerli ve milli üretime çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, geliştirdiği yeni projeleri anlatan Varank, "Yazılım teknolojileri alanında faaliyet gösteren TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde ilk milli mikroişlemcimizin tasarımına başladık. Milli tasarım işlemcinin 2021 yılı içerisinde, silah sistemlerinde test edilebilir noktaya geleceğini öngörüyoruz" dedi.

'SİHA'LARIN DEDEKTÖR ÇİPLERİ TÜBİTAK'TAN'

Son yıllarda terörle mücadele konusunda yakalanan başarının altında gurur kaynağı olan İHA ve SİHA'ların olduğunu ifade eden Varank "SİHA'ların kullandığı bombaların arayıcı başlıklarının içindeki dedektör çiplerini TÜBİTAK'ın Yarı İletken Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı'nda üretiyoruz. Şükürler olsun ki ülkemiz bugün, yalnızca İHA'ları, SİHA'ları değil, onların içindeki yazılım sistemlerinden tutun çiplere kadar birçok şeyi üretebilecek yetkinliğe kavuşmuş duruma. Bilgi arzı güvenliği açısından açık kaynak kod anlayışını oldukça önemsiyoruz. Pardus'dan da elde ettiğimiz tecrübeler doğrultusunda Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduk. Türkiye Açık Kaynak Platformuyla yazılımcı sayımızı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini azaltıp dışa bağımlılığı düşürmeyi hedefliyoruz. En önemlisi de yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu olmayı ve yıkıcı teknolojilere etkin çözümler getirmeyi amaçlıyoruz."

'YURT DIŞINDAN 243 BAŞVURU ALDIK'

Bakan Varank, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın ilk çağrı başvurularıyla ilgili ayrıntıları da paylaştı. Varank, prgrama yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu araştırmacılardan toplam 243 başvuru aldıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Başvurular, alanında ilk 100 üniversiteden, en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 2 bin 500 özel sektör kuruluşundan, ilk 250 kamu kurum ve enstitülerinden olmak üzere ağırlıklı olarak ABD, İngiltere ve Almanya'dan yapıldı. Başvuruları; teknik bilimler, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, yaşam ve tarım bilimleri ile temel bilimler olmak üzere 5 alanda, alanında uzman panelistler değerlendirdi. Teknik bilimler alanında 74, yaşam ve tarım bilimleri alanında 18, temel bilimler alanında 16, sosyal ve beşeri bilimler alanında 12 ve sağlık bilimleri alanında 7 başvuru belirlenen eşik değerin üzerinde puan aldı. Bu değerlendirmeler sonucunda 21 farklı ülkeden, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere, alanında lider 127 bilim insanı ve araştırmacı, Türkiye'nin yazacağı yeni başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı."

'58'İ ABD'DEN'

Programa olan ilgi ve başvuruların niteliğinin Türkiye'ye duyulan güveni gösterdiğini vurgulayan Varank "Türkiye'nin geleceğine olan inancı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Destek kazanan araştırmacılardan 58'i ABD'den, 16'sı İngiltere'den, 9'u Almanya'dan, 8'i de Hollanda'dan başvuru yaptı. Aralarında dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden araştırmacılar var. Yine destek kazanan araştırmacılar arasında Amazon, Apple, Bosch, GE, Intel, Siemens, Volvo gibi global şirketlerde görev yapmakta olan isimler söz konusu. Benzer şekilde, CER, CNRS, KTH Royal Institute Of Technology, Max Planck Institute gibi öncü araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacılar da yine bu programla Türkiye'ye dönecekler" dedi.

Konuşmaların ardından TUBİTAK'ta 15, 25, 35 ve 40 yıllarını tamamlayan personele plaket verildi.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntü

-TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal konuşması

-Bakan Varank'ın konuşması

-Personele plaket verilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -