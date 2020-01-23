Bakan Varank: 2019 yılında savunma ve havacılık ihracatı 2.4 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL Sanayi Odası ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin 2. Savunma Sanayi Buluşmaları programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2019 yılında savunma ve havacılık ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 35 artarak 2.4 milyar dolara ulaşmış oldu" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin (SAHA İstanbul) 2. Savunma Sanayi Buluşmaları programı düzenledi. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İSO meclis üyeleri, SAHA İstanbul üyeleri ve iş adamları katıldı.

"2019 YILINDA SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATI YÜZDE 35 ATTI"

Programda konuşan Bakan Varank, "Hedefimiz uluslararası savunma sanayi üreticileriyle sadece taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmaktı. 18 sene önce yüzde 80 oranla dışa bağımlı olan savunma sanayi, bugün ekosistemde yer alan tüm aktörlerin katkılarıyla milli bir yapıya dönüşmüş oldu. 2019 yılında savunma ve havacılık ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 35 artarak 2.4 milyar dolara ulaşmış oldu. Sektörde 50 bine yakın emekçi çalışıyor. Son 4 senede 400'ün üzerinde yerli patent başvurusu yapıldı. Malzeme olsun, alt sistemler olsun, teknoloji olsun artık her sistemde çalışmaları kendimiz yürütebiliyor, daha da önemlisi yönlendirebilecek insan kaynağımızı kendimiz yetiştirebiliyoruz. Türkiye geleceğin savaş uçağı, uzun menzilli hava savunma sistemleri, uydu ve uydu fırlatma sistemleri gibi alanlarda ürün geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu alanlarda çalışan ülke sayısı aslında bir elin parmağını geçmez. Daha önce bunları hayal bile edemezken şu anda küresel şirketlerle rekabet edebilecek ürünleri kendimiz geliştirebiliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİYLE HEPİMİZ GURUR DUYDUK"

Bakan Varank, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye'nin otomobiliyle hepimiz gurur duyduk. Ülkemizin güzide savunma sanayi şirketlerinden yetişmiş mühendisler, şu anda otomobilin matematik modellemeleri ve dayanıklılık testleri üzerinde çalışıyorlar. Son 7 senede sektörün 4 milyar liralık sabit sermaye yatırımına teşvik vergisi verdik ve 5 bin kişinin bu sayede istihdam edilmesini sağladık. TÜBİTAK SAGE'nin çalışmaları sayesinde bu güne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 9 ürünü sokabilmiş olduk. Isıl pil gibi milli sistemleri sektöre kazandırmış olduk. ATLAS, KAŞİF ve küresel konumlama sistemi anteninin ürünlerinin milli mühimmatlarda kullanılmasıyla kaynaklarımızın yurt dışına çıkmasının önüne geçmiş olduk. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla yerlileşme alanında daha önce denenmemiş bir işe girişmiş olduk. Dedik ki, Türkiye ithal ettiği ve teknoloji seviyesi yüksek pek çok ürünü aslında kendisi üretebilir. Alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyen bir mekanizmayı kurguladık. Sadece tek bir sektör için, makine sektörü için 5.3 milyar liralık yatırım başvurusu geldi."

"750 MİLYON LİRALIK KAYNAĞI İŞLETMELERE AKTARACAĞIZ"

2 yeni fon kurduklarını söyleyen Bakan Varank, "Biri bölgesel kalkınma, diğeri de teknoloji ve inovasyon olmak üzere 2 yeni fon kurduk. Böylece 750 milyon liralık bir kaynağı teknolojiyi, sanayiyi odağına alan işletmelere aktaracağız. Bizim bu fonları çok fazla arttırmamız lazım. Sadece girişimciliğe baktığımızda dünyada girişim sermayesi fonlarının 200 milyar dolarlara ulaştığını görüyoruz ama Türkiye'de bu rakam henüz 200 milyon dolara bile ulaşmış değil" diye konuştu

Konuşmasının ardından Bakan Varank, katılımcılara sertifikalarını verdi.

- İstanbul