Bakan varank, '2023 sanayi ve teknoloji stratejisi'ni açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlenen tanıtım toplantısıyla Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı. Varank, "2023 yılına kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün, 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin, yıkıcı teknoloji alanlarında küresel ölçekte marka olacak, en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile sanayiciler ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, 11'inci Kalkınma Planı'nın odağında, sanayi ve teknolojinin bulunduğunu söyledi.

'İMALAT SANAYİNİN PAYINI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

Bakan Varank, 2023'e giden yolda somut hedefler belirlediklerini vurgulayarak, "Milli gelirde imalat sanayinin payını artırmak istiyoruz. Son 10 senede ortalama yüzde 16,5 olan bu payı, 2023 yılında yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve daha gelişmiş sanayi için sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız. Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden en az 23 firmayı sokmak istiyoruz" diye konuştu.

'GİRİŞİMCİLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Teknolojik dönüşümün temel sürükleyicisinin beşeri sermaye olduğunu, yazılım alanında en az 500 bin çalışan istediklerini belirten Bakan Varank, özellikle yazılım konusundaki yatırımları önemsediklerini söyledi. Varank, "2023 yılına kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz. Yeni teknolojilerle birlikte akıllı ürün ve hizmetler, piyasada baskın olmaya başladı. Bu noktada Türkiye'nin, yıkıcı teknoloji alanlarında küresel ölçekte marka olacak, en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz. Bunları yapacak yenilikçi fırsatları en iyi şekilde değerlendiren girişimcilere ihtiyacımız var" dedi.

'POLİTİKALARIMIZ, BAŞARIYA GİDEN YOLUN HIZLANDIRICILARI OLACAK'

Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere 'unicorn' denildiğini ve dünyada 300'e yakın unicorn bulunduğunu anlatan Varank, "Ülkemizden de 'unicorn'lar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin hatta bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023'e kadar en az 10 'Turcorn' hedefimiz var" diye konuştu.

Hedeflere ulaşma noktasında, sanayi stratejisinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerini kaydeden Bakan Varank, "İlk bileşenimiz 'Yüksek Teknoloji ve İnovasyon'. Burada amaç, ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli oyuncu haline getirmek. İkinci bileşen olan 'Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi' ile teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında hayata geçireceğimiz politikalar, başarıya giden yolun hızlandırıcıları olacak" dedi.

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-Bakan Varank'ın konuşması

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,