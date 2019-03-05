Bakan Varank: 25 Dekarlık Seracılık Yatırımları da 'Yatırım Teşviki'nden Faydalanacak (3)

Kaynak: DHA

AKREP VE YILAN ANTİ SERUMUNDAN SONRA KUDUZ SERUMUEskişehir'de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha önce akrep ve yılan anti serumu üretilerek, dünyaya pazarlanan, serum ve ilaç fabrikası 'Albila'yı ziyaret etti. Fabrikada daha önce Türkiye'de ilk defa akrep ve yılan zehrine karşılık anti serum üretildiğine dikkat çeken Bakan Varank, yıl sonuna kadar kuduz anti serumunun da üretilmeye başlanacağını söyledi. Fabrika gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Varank, şunları kaydetti:"Bugün 'Albila'dayız. Burası aslında Türkiye'deki başarılı melek yatırım girişimlerinin bir üretim tesisi. Osmangazi Üniversitesi'ndeki hocamızın geliştirdiği bir ürüne yani akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen anti serumlara melek yatırımcı ve girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular ve Türkiye'nin en önemli JNP standartları üretim tesislerinden bir tanesini oluşturdular. Türkiye'de daha önce böyle bir ürün yoktu, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı. Arkadaşlarımız anti serum üretiyor. Bu sene sonunda da Türkiye'nin ilk kuduz anti serumunu da 'Albila' üretecek. Bu sayede Türkiye'nin yaptığı on milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacak. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. Arkadaşlarımız Ankara'da gelip, beni ziyaret etmişler ve girişimlerinden bahsetmişlerdi. Biz burayı KOSGEB ile destekliyoruz. Bu tip teknoloji ve bilimsel tabanlı girişimler konusunda Türkiye'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı girişimlerin Türkiye'den daha fazla çıkmasını istiyoruz. Financial Times gazetesine yaptıkları işle ilgili tam sayfa makale yayımlandı. Ben daha sonra konuya hakim olmuştum. Birkaç yerde bu konudan bahsedince hocalarımız gelip, beni ziyaret ettiler."'O DÖNÜŞ BURADA GERÇEKLEŞİYOR'Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan ise fabrikayla ilgili bilgiler vererek, şunları söyledi:"Biz burada 'Albila' olarak öncelikle akrep zehrine ardından yılan ve daha sonra da kuduza karşı anti serum üretmek üzere çalışıyoruz. 'Albila' birçok farklı basamaktan oluşuyor. Birincisi akreplerden zehri alıyoruz. Aldığımız zehirleri artan oranlarda atlara enjekte ediyoruz. Yavaş yavaş onlara aşılama yapıyoruz ardından da zehre karşı oluşan, o zehri nötrize eden antikorları attan plazma şeklinde alıyoruz. O plazmayı aldıktan sonra buraya 'Albila' tesislerine geliyoruz. Tamamen steril koşullarda buradaki uzman ekibimizle birlikte onun içerisindeki değerli moleküller ilaca dönüşüyor. Bütün o dönüş burada gerçekleşiyor."Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kablo, beyaz eşya ve bisiklet üretimi yapılan fabrikaya da giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, girişteki elektrikli bisikletleri inceledi. Fabrika yetkililerinden bilgi alan Bakan Varank, bisikleti kullanıp, kullanamayacağını sorduğu yetkiliye "Muharrem İnce'nin pozisyonuna düşmeyelim" diye espri yaptı.Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından Anadolu Üniversitesi Teknoparkı da gezen Bakan Varank, daha sonra otelde iş insanlarıyla bir araya geldi.