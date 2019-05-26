Bakan Varank 500 kilometre menzili yakalayacak araç üstünde çalışıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya çıkaracağız. 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar. Prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başladılar" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Varank, yerli otomobille ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Varank, 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak gördüklerini söyledi.

Otomobil endüstrisinin başka yöne doğru gittiğini vurgulayan Varank, "Biz de bu projeyle, bu fırsat penceresini doğru zamanda yakaladığımıza inanıyoruz. Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya çıkaracağız. Bu yılın sonunda elektrikli otomobilin prototipi ortaya çıkacak. 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üzerinde çalışılıyor. Fiyat açısından da küresel olarak yarışabilecek bir araç isteniyor. İnsanlar bu otomobili bekliyorlar" dedi.

Konsept oturtulduktan sonra aracın ismi üzerinde çalışmalara başlandığını kaydeden Varank, otomobil fabrikasının nerede olacağı ile ilgili olarak, "Bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçilere en yakın yeri tercih edersiniz" diye konuştu.

'2022 YILINDA SATIŞA ÇIKMIŞ OLACAK'

Projeyi sadece devlet olarak yapmadıklarını belirten Varank, "Beş babayiğit ortaya çıktı, TOBB bunlara katıldı, onlar bu işi sırtladılar. Getirdikleri CEO ve ekibi gerçekten profesyonel arkadaşlar, özverili çalışıyorlar. Zaten kendisi iş başı yaptıktan sonra aslında proje tam yol ilerlemeye başladı. Planlandığı şekilde onların kendilerine koyduğu iş akışlarının süresi dahilinde bu proje ilerliyor. 2019'un sonunda bir prototip göreceğiz, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız" şeklinde konuştu.

'MARKA ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Varank, zaman zaman projeyle ilgili eleştirilerin de olduğunu söyleyerek, sanayiyle haşır neşir olanların bu projeyi üretmenin çok da kolay olmadığını tahmin edebileceklerini belirtti. 'Biz sadece tek bir Ar-Ge projesi, bir otomobil yapmıyoruz' diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bir marka ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu markanın dört dörtlük olması, tutunabilmesi, satılabilmesi, kendini devam ettirebilmesi lazım. Dolayısıyla iş akışlarını yapıyorlar, 15 yıllık bir plan yapmışlar. Bu 15 yıl içerisinde 5 tane model, 3 tane facelift, bunların planlamasını yapmışlar. Dolayısıyla siz ortaya tek bir ürün çıkarabilirsiniz, ama bunun satılabilir olması için bayi ağının olması lazım, yedek parçasının, tedarikçilerinin olması lazım, servisinin olması lazım, pazarlamasını güzel yapmanız lazım. Yurt dışına ihracat yapacaksınız, o standartlarda, o kalitede ve rakipleriyle yarışabilecek olması lazım. Dolayısıyla bunların tamamını profesyonelce planladıkları için bu iş aslında bu kadar uzun sürüyor. Ama dediğim gibi iş akışları çerçevesinde ilerliyorlar, 2019'un sonunda inşallah prototipi göreceğiz."

Bakan Varank, 'dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir otomobil olacak mı?' sorusu üzerine, "Ulaşacak. 500 kilometreyi yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar. Prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başladılar" dedi.

Bakan Varank, "Türkiye'nin otomobiline kamu sipariş verecek mi?" sorusuna ise, " Memur-Sen'in öyle bir kampanyası vardı, 'yerli otomobil çıkarsa biz şu kadar sipariş vereceğiz' diye. Aslında talep olacağa benziyor, insanlar bekliyorlar bu otomobili. Piyasaya çıktığında göreceğiz" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA