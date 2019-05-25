Bakan Varank'a Karabük heyetinden ziyaret

Karabük
Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki bir heyetin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'ı ziyaret ettiği belirtildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, heyette, AK Parti
Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier
, Karabük Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Haddeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Bostancı ve Eskipazar
Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Müdürü Emin Demir
'in yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Karabük heyeti tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank'a, bölge ve il için oldukça önemli olan Filyos
Liman Projesinin son durumu ile Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma safhası, ilin sanayi altyapısının geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve KARDEMİR ile ilgili bilgiler sunuldu ve Sayın Bakanı Karabük'e davet ettiler." denildi.
Mustafa Varank
, Karabük
, Güncel
Kaynak: AA