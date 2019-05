Bakan Varank, ABD'den ödülle dönen lise öğrencileriyle buluştu

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de özellikle bilimsel ve teknoloji temelli işlerde iyi bir potansiyel olduğunu belirterek, "Bizim insanımızın kodlarına, bilimsel bilgiyi pratiklikle bir araya getirme işlenmiş." dedi.Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bu yıl ABD'nin Phoenix kentinde düzenlenen International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) proje yarışmasına Türkiye adına katılım sağlayan ve ödül alan 5 öğrenciyi, aileleri ile birlikte kabul etti. Varank, öğrencilerle tanışmasının ardından onlarla projelerine ilişkin bir süre sohbet etti.Etkinlikte konuşan Varank, gençlerin bu alanlarla ilgili olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye'de özellikle bilimsel ve teknoloji temelli işlerde iyi bir potansiyel var. Bizim insanımızın kodlarına, bilimsel bilgiyi pratiklikle bir araya getirme işlenmiş. Gençlerimiz çok başarılılar." ifadelerini kullandı.Ortaokul başlangıç, lise başlangıç seviyesindeki öğrencilere 81 ilde 100 DENEYAP teknoloji atölyeleri kuracaklarının bilgisini veren Varank, burada geleceğin teknolojileri ile ilgili eğitimler vereceklerini söyledi.Etkinliğin ardından Bakan Varank, öğrencilerle fotoğraf çekildi.INTEL ISEF proje yarışmasıTÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuru yapan ve ön değerlendirme, bölge sergisi değerlendirmesi ile son olarak final sergisine katılarak derece alan proje sahibi öğrenciler arasından ilgili jüri tarafından belirlenen 8 projenin sahibi öğrencilerle 2000 yılından bu yana her yıl INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair) proje yarışmasına katılım sağlanıyor.Bu yıl ABD'nin Phoenix kentinde 12-17 Mayıs'ta düzenlenen ve 80'den fazla ülkeden bin 100'ün üzerinde projeleriyle 2 bine yakın öğrencinin yarıştığı INTEL ISEF proje yarışmasına, Türkiye adına 8 projeyle katılım sağlandı ve bu projeler arasında 3 proje, yarışmadan ödül alarak döndü.Musa Sadık Ünal'ın yazılım alanında hazırlamış olduğu "Görme Engelli Bireyler İçin Sesli ve Hissedilebilir Resim Okuma Sisteminin Geliştirilip Prototipinin Üretilmesi" isimli proje dördüncülük, Zeynep Dikle ile Arda Mavi'nin yazılım alanında hazırlamış olduğu "Sesgoritma" isimli proje dördüncülük ve Berk Alaattin Bektemur ile Aslı Doğu'nun coğrafya alanında hazırlamış olduğu "Coğrafya Öğretiminde 'Stem-Kodlama' Örneği: Mobil Meteoroloji İstasyonu ve Milli Rasat Bankası" isimli proje American Meteorological Society (AMS) tarafından veri