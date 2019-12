Bakan Varank açıkladı: 750 milyon liralık destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "350 milyon liralık fonla; teknopark firmaları, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. 400 milyon liralık fonla; ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ'lere kaynak aktaracağız" dedi.

Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan, uzun süredir üzerinde çalışılan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla kamuoyuna tanıtıldı. Bu kapsamda 750 milyon liralık fonla teknoloji, inovasyon ve bölgesel kalkınmaya destek verilecek. Toplantıda fonlarla ilgili imzalar atılırken, toplantıya Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ve ilgili kişiler katıldı.

"750 MİLYON LİRALIK FONU KALKINMA YATIRIM BANKASIYLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Açılış konuşmasını yapan Bakan Mustafa Varank, "Ülkemizdeki girişim sermayesi uygulamalarına baktığımızda üç husus dikkatimizi çekti.Birincisi, gelişmiş ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda, yatırım adedi ve miktarı açısından geride olduğumuzu gördük. İkincisi halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından destekleniyor. Evet biz her durumda girişimcilerin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ancak, daha büyük işlere imza atabilmek için özel sektörün de yeni filizlenen girişimleri desteklemesi, bu işlere heyecanla yaklaşması gerekiyor. Dünyadaki uygulamalara baktığınızda da bu işi özel sektörün sırtladığını görürsünüz. Son tespitimiz ise, mevcut mekanizmaların ülke geneline dengeli bir biçimde yayılmadığı oldu. Başka bir ifadeyle girişim sermayedarları, yatırımlarını ülkemizin gelişmiş bölgelerinde yoğunlaştırmış durumda. Dolayısıyla girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçtik. İşte bugün Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara hizmet ediyor. Böylelikle 750 milyon liralık kaynağı mobilize edecek, her iki Fonun yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım Bankasıyla birlikte yöneteceğiz. Tabii bu noktada bankanın sektörel tecrübelerinden ve uzmanlık birikiminden yararlanacağız. Ayrıca nihai karar verici mercii olan Yatırım Komitesi de Bakanlığımız ve Banka yetkililerinden müteşekkil profesyonel bir ekipten oluşacak" dedi.

"350 MİLYON LİRALIK FONLA; TEKNOPARK FİRMALARI, YENİ NESİL GİRİŞİMCİLERİN PROJELERİNE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Fonların kimleri destekleyeceğini açıklayan Bakan Varank, "Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla, ülkemizde büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlayacağız. Burada hem şirketlere doğrudan yatırım yapacak hem de girişim sermayesi fonlarına kaynak aktaracağız. 350 milyon liralık bu fonla; teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası arenada başarı hikayeleri yazacak girişimcilerin önünü açacağız" şeklinde konuştu.

"400 MİLYON LİRALIK BU FONLA; ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNE ULAŞIP, BÖLGESEL VE KÜRESEL OYUNCU OLMA POTANSİYELİNE SAHİP KOBİ'LERE KAYNAK AKTARACAĞIZ"

Bakan Varank, şöyle devam etti: "Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki diğer fonumuz ise Bölgesel Kalkınma Fonu. 400 milyon liralık bu fonla; ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ'lere kaynak aktaracağız. Bu kapsamda kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceğiz. Kalkınma Ajanslarımız bu süreçte önemli görevler üstlenecekler. Ajanslar kuruldukları günden bugüne, yani son 10 senede, bölgelerinde politika geliştiren, istihdamı ve büyümeyi tetikleyen kurumlar oldular. Ajanslarda faaliyet gösteren yatırım destek ofisleriyle; yatırımcıların iş yapma ortamlarını, iş ve işlemlerini kolaylaştırdık. Kalkınma Ajanslarının ikinci 10 yılında mevcut uygulamalarımızı daha ileriye götürüyoruz. 2020 yılı Ajanslarımız için bir dönüşüm yılı olacak. Bölgesel Kalkınma Fonu da bu dönüşümün temel araçlarından biri olacak".

"750 MİLYON LİRALIK KAYNAK, MİNİMUM SEVİYE OLARAK GÖRÜLMELİ"

Anadolu'da faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli olan fakat gerekli finansmanı bulamayan girişimcilere ve yatırımcılara bu fonla umut olacaklarını vurgulayan Bakan Varank, İhracat ve cari açığı azaltma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri destekleyecek, rekabet güçlerini artıracağız. Güçlü KOBİ'lerin büyümesiyle de hem istihdam artacak hem de bölgesel farklar hızla kapanacak. Bakanlığımızın her iki fonla ortaya koyduğu 750 milyon liralık kaynak, minimum seviye olarak görülmeli. Biz sadece yeni bir başlangıcın fitilini ateşlemiş oluyoruz. Bu başlangıç sermayesi ve yeni alt fonlarla kısa vadede milyarlarca liralık kaynağın yatırıma ve üretime dönmesi dünyadaki uygulamalarda da elde edilen doğal bir netice.Uygulayacağımız bu sistemle birlikte yatırımlardaki geri dönüşler, yeniden başka şirketlere kaynak olabilecek. Ar-Ge, Ür-Ge ve teknolojik dönüşüm artık tamamen kamu kaynaklarından, merkezi bütçeden değil, aynı zamanda bu yatırımlarından gelen geri dönüşlerle de beslenecek. Bizim amacımız toplumsal refahı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyle, nesilden nesile aktarılabilen rekabetçi ve kurumsal bir işletme altyapısını kurmak. İşte başlattığımız Fonlar, hedeflerimize varmada önemli bir kaldıraç görevi üstlenecek" diye konuştu.

